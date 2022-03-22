Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе
Anadolu: яхта бизнесмена Абрамовича пришвартовалась в порту курортного района Мармарис
Роман Абрамович
АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu утверждает, что яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича, против которого ввела санкции Великобритания, пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции.
Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.
"Яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Шестиэтажная яхта длиной 164 метра и шириной 22 метра привлекла внимание жителей и гостей туристического района. Оказалось немало тех, кто сделал селфи на фоне яхты", - передает агентство.
Агентство уточняет, что в 2010 году стоимость яхты оценивалась приблизительно в 340 миллионов евро. Судно оборудовано вертолетной площадкой и бассейном. Есть также батискаф и тренажерный зал.
"Яхта будет оставаться у берегов Турции в течение недели и пополнит свои запасы топлива", - говорится в сообщении.
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