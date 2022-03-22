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Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе - РИА Новости, 22.03.2022
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Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе
Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе - РИА Новости, 22.03.2022
Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе
Турецкое агентство Anadolu утверждает, что яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича, против которого ввела санкции Великобритания, пришвартовалась в порту... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:47
2022-03-22T15:47
в мире
роман абрамович
мармарис
турция
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu утверждает, что яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича, против которого ввела санкции Великобритания, пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции.Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы."Яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Шестиэтажная яхта длиной 164 метра и шириной 22 метра привлекла внимание жителей и гостей туристического района. Оказалось немало тех, кто сделал селфи на фоне яхты", - передает агентство.Агентство уточняет, что в 2010 году стоимость яхты оценивалась приблизительно в 340 миллионов евро. Судно оборудовано вертолетной площадкой и бассейном. Есть также батискаф и тренажерный зал."Яхта будет оставаться у берегов Турции в течение недели и пополнит свои запасы топлива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220315/yakhta-1778248571.html
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мармарис
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в мире, роман абрамович, мармарис, турция, великобритания
15:47 22.03.2022
 
Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе

Anadolu: яхта бизнесмена Абрамовича пришвартовалась в порту курортного района Мармарис

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРоман Абрамович
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Роман Абрамович
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu утверждает, что яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича, против которого ввела санкции Великобритания, пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции.
Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.
Яхта Valerie в порту Барселоны - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 13:42
В Испании обнародовали название задержанной в Барселоне российской яхты
"Яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Шестиэтажная яхта длиной 164 метра и шириной 22 метра привлекла внимание жителей и гостей туристического района. Оказалось немало тех, кто сделал селфи на фоне яхты", - передает агентство.
Агентство уточняет, что в 2010 году стоимость яхты оценивалась приблизительно в 340 миллионов евро. Судно оборудовано вертолетной площадкой и бассейном. Есть также батискаф и тренажерный зал.
"Яхта будет оставаться у берегов Турции в течение недели и пополнит свои запасы топлива", - говорится в сообщении.
Российское судно-сухогруз Baltic Leader, задержанное в ночь на 26 февраля в проливе Ла-Манш, в порту Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
 
В миреРоман АбрамовичМармарисТурцияВеликобритания
 
 
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