https://ria.ru/20220322/yakhta-1779466075.html

Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе

Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе - РИА Новости, 22.03.2022

Турецкие СМИ утверждают, что яхта Абрамовича пришвартовалась в Мармарисе

Турецкое агентство Anadolu утверждает, что яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича, против которого ввела санкции Великобритания, пришвартовалась в порту... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:47

2022-03-22T15:47

2022-03-22T15:47

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роман абрамович

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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Турецкое агентство Anadolu утверждает, что яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича, против которого ввела санкции Великобритания, пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции.Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы."Яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича Eclipse пришвартовалась в порту курортного района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции. Шестиэтажная яхта длиной 164 метра и шириной 22 метра привлекла внимание жителей и гостей туристического района. Оказалось немало тех, кто сделал селфи на фоне яхты", - передает агентство.Агентство уточняет, что в 2010 году стоимость яхты оценивалась приблизительно в 340 миллионов евро. Судно оборудовано вертолетной площадкой и бассейном. Есть также батискаф и тренажерный зал."Яхта будет оставаться у берегов Турции в течение недели и пополнит свои запасы топлива", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220315/yakhta-1778248571.html

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

мармарис

турция

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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