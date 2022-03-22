https://ria.ru/20220322/yakhta-1779389348.html

В Гибралтаре задержали суперъяхту бизнесмена Пумпянского

В Гибралтаре задержали суперъяхту бизнесмена Пумпянского - РИА Новости, 22.03.2022

В Гибралтаре задержали суперъяхту бизнесмена Пумпянского

Суперъяхта, предположительно, принадлежащая российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Британии, задержана властями Гибралтара, сообщают... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:06

2022-03-22T10:06

2022-03-22T11:41

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Суперъяхта, предположительно, принадлежащая российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Британии, задержана властями Гибралтара, сообщают местные СМИ.Ранее британский Гибралтар на фоне ситуации вокруг Украины запретил вход в свои воды любому судну, связанному с Россией или людьми, попавшими под санкции. Санкции, введенные Великобританией, автоматически применяются и на Гибралтаре.По данным Gibraltar Chronicle, яхта Axioma была задержана в понедельник утром. Судно под флагом Мальты находится под контролем адмиралтейства."Сегодня капитан порта после консультации с главным министром (главой правительства Фабианом Пикардо), как ответственным за применение санкций, дал разрешение на вход в территориальные воды Британского Гибралтара судна, которое, как было подтверждено, подвержено задержанию после (иска), поданного ведущим международным банком в Верховный суд Гибралтара",- приводит издание слова представителя правительства.Разрешение судну войти в воды Гибралтара было дано "в интересах кредиторов", которые обратились за помощью в суд. Какой именно банк подал иск и почему, неизвестно."Судно подлежит задержанию адмиралтейством до особого распоряжения", - отметил представитель власти Гибралтара.Ранее глава британского Минтранса Грант Шэппс заявил, что Великобритания ведет расследование в отношении пришвартованных в стране яхт на предмет их возможных связей с российскими бизнесменами.Великобритания 1 марта приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Мера относится к судам под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией. Кроме того, власти Великобритании в рамках санкций против РФ получили новые полномочия по задержанию российских судов.Ранее Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков и бизнесменов. Затем Лондон несколько раз расширял санкционный список в связи со спецоперацией в Донбассе. По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий. Большому количеству российских политиков, чиновников и предпринимателей запрещен въезд в Британию, также санкции предусматривают заморозку счетов в стране.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/yakhta-1778248571.html

https://ria.ru/20220312/yakhta-1777782712.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, лиз трасс, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, мальта