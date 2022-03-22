https://ria.ru/20220322/windows-1779426113.html
Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер
Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер - РИА Новости, 22.03.2022
Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер
Компания Microsoft собирается предупреждать пользователей Windows 11, которые установили операционную систему на оборудовании без официальной поддержки. Об этом РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:59
2022-03-22T12:59
2022-03-22T12:59
наука
технологии
microsoft corporation
windows
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622204_0:5:1786:1010_1920x0_80_0_0_822911df1404f5b22ae7253d00085bc8.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Компания Microsoft собирается предупреждать пользователей Windows 11, которые установили операционную систему на оборудовании без официальной поддержки. Об этом сообщает The Verge.В последней сборке Windows 11 Release Preview (22000.588) обнаружен водяной знак, который невозможно скрыть или отключить. Он сообщает пользователю, что "винда" установлена на неподдерживаемую систему, даже если копия ОС приобретена официально.Из-за высоких системных требований для Windows 11 без обновления остались миллионы еще свежих компьютеров по всему миру. Вскоре после релиза появился обходной путь, позволяющий инсталлировать операционную систему в обход требований, но Microsoft собирается с этим бороться.Водяной знак появится в одном из ближайших общедоступных обновлений Windows 11. Ранее подобную меру в Редмонде применяли только к тем пользователям, которые используют пиратскую версию ОС.
https://ria.ru/20220306/microsoft-1776783316.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622204_217:0:1569:1014_1920x0_80_0_0_3928f8a5f691ceebe2bb827652e49e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, microsoft corporation, windows