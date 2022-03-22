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Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер - РИА Новости, 22.03.2022
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Наука
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Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер
Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер - РИА Новости, 22.03.2022
Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер
Компания Microsoft собирается предупреждать пользователей Windows 11, которые установили операционную систему на оборудовании без официальной поддержки. Об этом РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:59
2022-03-22T12:59
наука
технологии
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Компания Microsoft собирается предупреждать пользователей Windows 11, которые установили операционную систему на оборудовании без официальной поддержки. Об этом сообщает The Verge.В последней сборке Windows 11 Release Preview (22000.588) обнаружен водяной знак, который невозможно скрыть или отключить. Он сообщает пользователю, что "винда" установлена на неподдерживаемую систему, даже если копия ОС приобретена официально.Из-за высоких системных требований для Windows 11 без обновления остались миллионы еще свежих компьютеров по всему миру. Вскоре после релиза появился обходной путь, позволяющий инсталлировать операционную систему в обход требований, но Microsoft собирается с этим бороться.Водяной знак появится в одном из ближайших общедоступных обновлений Windows 11. Ранее подобную меру в Редмонде применяли только к тем пользователям, которые используют пиратскую версию ОС.
https://ria.ru/20220306/microsoft-1776783316.html
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технологии, microsoft corporation, windows
12:59 22.03.2022
 

Microsoft накажет тех, кто установил Windows 11 на неправильный компьютер

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Компания Microsoft собирается предупреждать пользователей Windows 11, которые установили операционную систему на оборудовании без официальной поддержки. Об этом сообщает The Verge.
В последней сборке Windows 11 Release Preview (22000.588) обнаружен водяной знак, который невозможно скрыть или отключить. Он сообщает пользователю, что "винда" установлена на неподдерживаемую систему, даже если копия ОС приобретена официально.
Из-за высоких системных требований для Windows 11 без обновления остались миллионы еще свежих компьютеров по всему миру. Вскоре после релиза появился обходной путь, позволяющий инсталлировать операционную систему в обход требований, но Microsoft собирается с этим бороться.
Водяной знак появится в одном из ближайших общедоступных обновлений Windows 11. Ранее подобную меру в Редмонде применяли только к тем пользователям, которые используют пиратскую версию ОС.
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