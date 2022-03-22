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Более 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание детей

Более 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание детей - РИА Новости, 22.03.2022

Более 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание детей

Более 180 тысяч жителей Московской области уже получили ежемесячную выплату на питание детей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:19

2022-03-22T16:19

2022-03-22T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Более 180 тысяч жителей Московской области уже получили ежемесячную выплату на питание детей. Об этом сообщил телеканал "360".Выплата составляет от 400 до 1000 рублей и предоставляется беременным, кормящим мамам и родителям с детьми в возрасте до трех лет."Сегодня получение выплаты стало удобным: мы уменьшили срок оказания услуги", – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Подать заявку на выплату можно на сайте "Госуслуги" в режиме онлайн, а продлеваются выплаты автоматически.

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московская область (подмосковье)