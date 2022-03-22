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Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта - РИА Новости, 22.03.2022
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Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта
Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта - РИА Новости, 22.03.2022
Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта
Минтруд РФ и Минфин РФ до 28 марта представят в правительство параметры повышения социальных выплат, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:49
2022-03-22T11:49
михаил мишустин
россия
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минтруд РФ и Минфин РФ до 28 марта представят в правительство параметры повышения социальных выплат, сообщается на сайте кабмина.Ранее премьер министр России Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат гражданам России."Минтруду России (Котякову), Минфину России (Силуанову) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать и до 28 марта представить в правительство РФ согласованные предложения по параметрам повышения размеров всех социальных выплат, включая пособия, а также размеров пенсий, заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне решений.
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михаил мишустин, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
11:49 22.03.2022
 
Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта

Минтруд и Минфин представят в правительство параметры повышения соцвыплат до 28 марта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минтруд РФ и Минфин РФ до 28 марта представят в правительство параметры повышения социальных выплат, сообщается на сайте кабмина.
Ранее премьер министр России Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат гражданам России.
"Минтруду России (Котякову), Минфину России (Силуанову) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать и до 28 марта представить в правительство РФ согласованные предложения по параметрам повышения размеров всех социальных выплат, включая пособия, а также размеров пенсий, заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне решений.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 06:27
Россиянам рассказали, чьи пенсии вырастут с 1 апреля
 
Михаил МишустинРоссияОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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