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Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта
Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта - РИА Новости, 22.03.2022
Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта
Минтруд РФ и Минфин РФ до 28 марта представят в правительство параметры повышения социальных выплат, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:49
2022-03-22T11:49
2022-03-22T11:49
михаил мишустин
россия
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минтруд РФ и Минфин РФ до 28 марта представят в правительство параметры повышения социальных выплат, сообщается на сайте кабмина.Ранее премьер министр России Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат гражданам России."Минтруду России (Котякову), Минфину России (Силуанову) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать и до 28 марта представить в правительство РФ согласованные предложения по параметрам повышения размеров всех социальных выплат, включая пособия, а также размеров пенсий, заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне решений.
https://ria.ru/20220322/pensiya-1779372736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта
Минтруд и Минфин представят в правительство параметры повышения соцвыплат до 28 марта