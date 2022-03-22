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Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта

Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта - РИА Новости, 22.03.2022

Минтруд и Минфин представят параметры повышения соцвыплат до 28 марта

Минтруд РФ и Минфин РФ до 28 марта представят в правительство параметры повышения социальных выплат, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:49

2022-03-22T11:49

2022-03-22T11:49

михаил мишустин

россия

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минтруд РФ и Минфин РФ до 28 марта представят в правительство параметры повышения социальных выплат, сообщается на сайте кабмина.Ранее премьер министр России Михаил Мишустин поручил министерству труда РФ и министерству финансов РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат гражданам России."Минтруду России (Котякову), Минфину России (Силуанову) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать и до 28 марта представить в правительство РФ согласованные предложения по параметрам повышения размеров всех социальных выплат, включая пособия, а также размеров пенсий, заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне решений.

https://ria.ru/20220322/pensiya-1779372736.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

михаил мишустин, россия, общество, министерство финансов рф (минфин россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)