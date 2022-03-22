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Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220322/vyplata-1779464398.html
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка
В Московской области свыше 180 тысяч жителей с детьми получили ежемесячную денежную выплату на питание ребенка, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:38
2022-03-22T16:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области свыше 180 тысяч жителей с детьми получили ежемесячную денежную выплату на питание ребенка, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития."В Подмосковье свыше 180 тысяч жителей получили ежемесячную денежную выплату на питание детей, которая предоставляется беременным женщинам, кормящим мамам, а также родителям с детьми в возрасте до трех лет", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.В пресс-службе добавили, что размер ежемесячной выплаты составляет от 400 до 1000 рублей.
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московская область (подмосковье), социальные выплаты
15:38 22.03.2022 (обновлено: 16:46 22.03.2022)
 

Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области свыше 180 тысяч жителей с детьми получили ежемесячную денежную выплату на питание ребенка, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития.
Подмосковье свыше 180 тысяч жителей получили ежемесячную денежную выплату на питание детей, которая предоставляется беременным женщинам, кормящим мамам, а также родителям с детьми в возрасте до трех лет", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.
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21 марта, 14:22Новости Подмосковья
Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог
В пресс-службе добавили, что размер ежемесячной выплаты составляет от 400 до 1000 рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)социальные выплаты
 
 
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