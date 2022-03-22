https://ria.ru/20220322/vyplata-1779464398.html
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка
В Московской области свыше 180 тысяч жителей с детьми получили ежемесячную денежную выплату на питание ребенка, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:38
2022-03-22T15:38
2022-03-22T16:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
социальные выплаты
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области свыше 180 тысяч жителей с детьми получили ежемесячную денежную выплату на питание ребенка, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития."В Подмосковье свыше 180 тысяч жителей получили ежемесячную денежную выплату на питание детей, которая предоставляется беременным женщинам, кормящим мамам, а также родителям с детьми в возрасте до трех лет", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.В пресс-службе добавили, что размер ежемесячной выплаты составляет от 400 до 1000 рублей.
https://ria.ru/20220321/zhaloby-1779269808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), социальные выплаты