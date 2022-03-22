https://ria.ru/20220322/vyplata-1779464398.html

Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка

Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка - РИА Новости, 22.03.2022

Свыше 180 тысяч жителей Подмосковья получили выплату на питание ребенка

В Московской области свыше 180 тысяч жителей с детьми получили ежемесячную денежную выплату на питание ребенка, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:38

2022-03-22T15:38

2022-03-22T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Московской области свыше 180 тысяч жителей с детьми получили ежемесячную денежную выплату на питание ребенка, сообщили в пресс-службе регионального минсоцразвития."В Подмосковье свыше 180 тысяч жителей получили ежемесячную денежную выплату на питание детей, которая предоставляется беременным женщинам, кормящим мамам, а также родителям с детьми в возрасте до трех лет", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.В пресс-службе добавили, что размер ежемесячной выплаты составляет от 400 до 1000 рублей.

https://ria.ru/20220321/zhaloby-1779269808.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), социальные выплаты