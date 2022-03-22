https://ria.ru/20220322/vpn-1779432685.html

В Совфеде допустили запрет в России VPN-сервисов

В Совфеде допустили запрет в России VPN-сервисов - РИА Новости, 22.03.2022

В Совфеде допустили запрет в России VPN-сервисов

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил запрета VPN-сервисов. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:24

2022-03-22T13:24

2022-03-22T16:42

андрей клишас

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил запрета VPN-сервисов."Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет", — сказал он РИА Новости. По словам председателя думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна, около 20 популярных VPN-сервисов уже заблокированы Роскомнадзором.Тверской суд Москвы в понедельник признал коммерческую компанию Meta* ведущей экстремистскую деятельность и запретил два ее продукта — соцсети Facebook** и Instagram**, но сделал исключение для WhatsApp.* Организация, запрещенная в России** Соцсеть, признанная в России экстремистской

https://ria.ru/20220322/vzaimodeystvie-1779373714.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей клишас, россия, технологии