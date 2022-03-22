https://ria.ru/20220322/vpn-1779432685.html
В Совфеде допустили запрет в России VPN-сервисов
В Совфеде допустили запрет в России VPN-сервисов - РИА Новости, 22.03.2022
В Совфеде допустили запрет в России VPN-сервисов
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил запрета VPN-сервисов. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:24
2022-03-22T13:24
2022-03-22T16:42
андрей клишас
россия
технологии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас не исключил запрета VPN-сервисов."Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет", — сказал он РИА Новости. По словам председателя думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна, около 20 популярных VPN-сервисов уже заблокированы Роскомнадзором.Тверской суд Москвы в понедельник признал коммерческую компанию Meta* ведущей экстремистскую деятельность и запретил два ее продукта — соцсети Facebook** и Instagram**, но сделал исключение для WhatsApp.* Организация, запрещенная в России** Соцсеть, признанная в России экстремистской
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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андрей клишас, россия, технологии
13:24 22.03.2022 (обновлено: 16:42 22.03.2022)
В Совфеде допустили запрет в России VPN-сервисов
Сенатор Клишас допустил, что в России запретят VPN-сервисы