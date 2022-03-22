https://ria.ru/20220322/voda-1779219657.html

Всемирный день воды

Всемирный день воды - РИА Новости, 22.03.2022

Всемирный день воды

22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день был установлен по... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T01:17

2022-03-22T01:17

2022-03-22T01:17

справки

всемирный день воды

в мире

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22 марта во многих странах мира ежегодно отмечается Всемирный день воды (World Day of Water) или Всемирный день водных ресурсов. Этот день был установлен по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 декабря 1992 года. Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Основная цель Всемирного дня водных ресурсов – вдохновить на действия по достижению Цели устойчивого развития (ЦУР) 6: вода и санитария для всех к 2030 году.В 2010 году ООН признала "право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги как право человека, имеющее существенно важное значение для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека". Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но почти вся она – соленая. Доля пресных водоемов составляет около 2,5%. При этом большая часть пресной воды заперта в ледниках, льдах и вечной мерзлоте. Вода – "краеугольный камень" жизни. Она необходима, чтобы утолить жажду, помочь в сохранении здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение в области трудоустройства, что, в свою очередь, поддерживает экономическое, социальное и человеческое развитие. Однако ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно.По оценкам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), запасы пресной воды на планете сократились за последние 20 лет более чем на 20%. По данным ООН, в настоящее время 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной воде, и их домашние хозяйства, школы, предприятия, фермерские хозяйства и фабрики ведут борьбу за выживание и процветание. Российская Федерация – одна из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимает второе место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и десятой частью возобновляемых ресурсов вод. При этом население России не достигает и 3% общей численности населения земного шара. На территории России насчитывается около 2,7 миллиона рек и ручьев, более 2,7 миллиона озер и других объектов водного фонда.Россия использует ежегодно не более 2% динамических (возобновляемых) водных запасов; при этом целый ряд регионов испытывает дефицит в воде, что связано, главным образом, с неравномерным распределением водных ресурсов по территории страны – на наиболее освоенные районы Европейской части России, где сосредоточено более 80% населения, приходится не более 10-15% водных ресурсов. Наибольшие суммарные водные ресурсы имеют Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ; наименьшие – Республики Крым, Калмыкия и Ингушетия, Белгородская, Курганская и Курская области. Водное изобилие накладывает на государство особую ответственность за сохранение этого важнейшего природного ресурса. Основными проблемами в области использования водных ресурсов в нашей стране являются расточительное водопользование, а также неудовлетворительное качественное состояние ресурсов вод из-за избыточной антропогенной нагрузки. Ежегодно мероприятия в рамках проведения Дня водных ресурсов направлены на освещение конкретной темы, связанной с сохранением водных ресурсов.Тема Всемирного дня водных ресурсов 2022 года – "Грунтовые воды – все внимание на невидимый ресурс".Грунтовые воды – это вода, находящаяся под землей в водоносных горизонтах, которые представляют собой геологические образования из горных пород, песка и гравия, содержащие значительные объемы воды. Подземные воды питают родники, реки, озера и болота, а также просачиваются в океаны. Подземные воды пополняются в основном за счет просачивания в грунт осадков в виде дождя и снега. Грунтовые воды могут быть извлечены на поверхность с помощью насосов и колодцев.В ООН отмечают, что большинство засушливых районов мира полностью зависят от подземных вод. Подземные воды обеспечивают большую часть воды, которую мы используем для питья, санитарии, производства продуктов питания и промышленных процессов. Они также критически важны для здорового функционирования экосистем, таких как водно-болотные угодья и реки.Эксперты ООН призывают защитить грунтовые воды от чрезмерной эксплуатации – забора большего количества воды, чем пополняется за счет дождей и снега – и загрязнения, которое угрожает им в настоящее время, поскольку оно может привести к истощению этого ресурса, дополнительным затратам на его переработку, а иногда даже сделать невозможным его использование.Во Всемирный день водных ресурсов во многих странах мира проводятся различные мероприятия, посвященные сохранению и рациональному использованию водных ресурсов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день воды, в мире