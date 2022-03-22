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ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков - РИА Новости, 22.03.2022
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:34
2022-03-22T19:34
2022-03-22T19:34
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 83 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он пояснил, что были поражены четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779516282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, воздушно-космические силы россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков
Минобороны сообщило, что ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков