https://ria.ru/20220322/vks-1779519371.html

ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков

ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков - РИА Новости, 22.03.2022

ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков

Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:34

2022-03-22T19:34

2022-03-22T19:34

обострение ситуации в днр и лнр

украина

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 83 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он пояснил, что были поражены четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779516282.html

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Петр Попадюк

украина, воздушно-космические силы россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире