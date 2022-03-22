Рейтинг@Mail.ru
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/vks-1779519371.html
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков - РИА Новости, 22.03.2022
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:34
2022-03-22T19:34
обострение ситуации в днр и лнр
украина
воздушно-космические силы россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_e5388dc0daf5fa973b43b8afad568c51.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 83 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Он пояснил, что были поражены четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779516282.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778147146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_436c8926863348ea31093c4217d7912a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, воздушно-космические силы россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
19:34 22.03.2022
 
ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков

Минобороны сообщило, что ВКС России поразили 83 военных объекта украинских силовиков

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПодбитый танк Вооруженных сил Украины
Подбитый танк Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Подбитый танк Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 83 военных объекта Украины, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 83 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.
Он пояснил, что были поражены четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.
Боец Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 19:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВоздушно-космические силы РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала