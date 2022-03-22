https://ria.ru/20220322/vizit-1779459049.html

Мэры Хиросимы и Нагасаки попросили Байдена о визите

Мэры Хиросимы и Нагасаки попросили Байдена о визите - РИА Новости, 22.03.2022

Мэры Хиросимы и Нагасаки попросили Байдена о визите

Мэры японских городов Хиросима и Нагасаки передали во вторник главе МИД Японии прошение об организации поездки президента США Джо Байдена в пострадавшие при... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:12

2022-03-22T15:12

2022-03-22T15:12

в мире

япония

сша

джо байден

хиросима (город)

нагасаки (город)

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Мэры японских городов Хиросима и Нагасаки передали во вторник главе МИД Японии прошение об организации поездки президента США Джо Байдена в пострадавшие при атомных бомбардировках районы в ходе его ожидаемого визита в Японию в этом году."Мэр Хиросимы (Кадзуми – ред.) Мацуи и мэр Нагасаки (Томохиса – ред.) Тануэ передали главе МИД Японии (Ёсимасе – ред.) Хаяси прошение о визите президента США Джо Байдена в регионы, пострадавшие при атомных бомбардировках. В свою очередь, глава МИД Хаяси подчеркнул важность правильного понимания международным сообществом фактической ситуации вокруг ядерных бомбардировок, как первого шага в сторону ядерного разоружения", - отмечается в пресс-релизе японского МИД.Как ожидается, визит Байдена в Японию может быть приурочен к саммиту лидеров стран QUAD, объединяющему также Индию и Австралию. Ранее сообщалось, что встреча глав этих государств может пройти в Токио во второй половине мая.Шестого и девятого августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки: в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. Ежегодно в эти дни в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии, которая унесла жизни в общей сложности 214 тысяч человек.В мае 2016 года бывший президент США Барак Обама во время саммита "большой семерки" в Японии стал первым американским лидером, посетившим Хиросиму.

https://ria.ru/20220322/yaponiya-1779445303.html

япония

сша

хиросима (город)

нагасаки (город)

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Влада Копылова

в мире, япония, сша, джо байден, хиросима (город), нагасаки (город)