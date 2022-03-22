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Украинские войска выпустили шесть мин по Веселому в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/veseloe-1779444048.html
Украинские войска выпустили шесть мин по Веселому в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин по Веселому в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска выпустили шесть мин по Веселому в ДНР
Украинские войска во вторник в 13.30 мск выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:10
2022-03-22T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.30 мск выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Пески - населенный пункт Веселое, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:10 22.03.2022 (обновлено: 14:22 22.03.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть мин по Веселому в ДНР

Представительство ДНР заявило, что украинские войска выпустили шесть мин по Веселому

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 13.30 мск выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Веселое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Пески - населенный пункт Веселое, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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