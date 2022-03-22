https://ria.ru/20220322/verkhnetoretskoe-1779518679.html

Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое

Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое - РИА Новости, 22.03.2022

Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое

Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:31

2022-03-22T19:31

2022-03-22T19:38

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25 воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости", - сказал Конашенков на брифинге.

https://ria.ru/20220322/tanki-1779519136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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