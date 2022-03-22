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Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/verkhnetoretskoe-1779518679.html
Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое
Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое - РИА Новости, 22.03.2022
Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое
Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:31
2022-03-22T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
днр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25 воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости", - сказал Конашенков на брифинге.
https://ria.ru/20220322/tanki-1779519136.html
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, днр, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:31 22.03.2022 (обновлено: 19:38 22.03.2022)
 
Войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое

Минобороны: войска ДНР вязли под контроль Верхнеторецкое и продолжили наступление

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции Донецкой народной республики
Бойцы народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы народной милиции Донецкой народной республики
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25 воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости", - сказал Конашенков на брифинге.
Минобороны РФ о населенных пунктах, взятых под контроль российскими военными
Вчера, 19:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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