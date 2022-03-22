https://ria.ru/20220322/vengriya-1779455447.html

Венгрия отправит Украине медицинское оборудование

Венгрия отправит Украине медицинское оборудование - РИА Новости, 22.03.2022

Венгрия отправит Украине медицинское оборудование

Власти Венгрии решили отправить Украине медицинское оборудование на фоне гуманитарной ситуации, сложившей в стране. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:00

2022-03-22T15:00

2022-03-22T15:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти Венгрии решили отправить Украине медицинское оборудование на фоне гуманитарной ситуации, сложившей в стране.Как отмечает канцелярия венгерского правительства, в рамках помощи Киеву будет отправлено все необходимое для хирургических операций. По словам государственного секретаря Чабы Латоркая, партия медицинского оборудования обойдется в "десятки миллионов" форинтов."Оборудование для проведения хирургических процедур будет передано украинским властям на погранпереход Захонь, которые затем перевезут ее дальше в глубь страны", - говорится в сообщении канцелярии.Правительство Венгрии задействовало медицинскую помощь в стране и для прибывших украинцев, спасающихся от боевых действий. Они получат доступ к лечению и лекарствам через национальную систему здравоохранения Венгрии, отметил Латоркай.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/vooruzhenie-1778081186.html

https://ria.ru/20220307/vengriya-1777033327.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф