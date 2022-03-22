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Венгрия отправит Украине медицинское оборудование - РИА Новости, 22.03.2022
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Венгрия отправит Украине медицинское оборудование
Венгрия отправит Украине медицинское оборудование - РИА Новости, 22.03.2022
Венгрия отправит Украине медицинское оборудование
Власти Венгрии решили отправить Украине медицинское оборудование на фоне гуманитарной ситуации, сложившей в стране. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:00
2022-03-22T15:00
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти Венгрии решили отправить Украине медицинское оборудование на фоне гуманитарной ситуации, сложившей в стране.Как отмечает канцелярия венгерского правительства, в рамках помощи Киеву будет отправлено все необходимое для хирургических операций. По словам государственного секретаря Чабы Латоркая, партия медицинского оборудования обойдется в "десятки миллионов" форинтов."Оборудование для проведения хирургических процедур будет передано украинским властям на погранпереход Захонь, которые затем перевезут ее дальше в глубь страны", - говорится в сообщении канцелярии.Правительство Венгрии задействовало медицинскую помощь в стране и для прибывших украинцев, спасающихся от боевых действий. Они получат доступ к лечению и лекарствам через национальную систему здравоохранения Венгрии, отметил Латоркай.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/vooruzhenie-1778081186.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:00 22.03.2022
 
Венгрия отправит Украине медицинское оборудование

Венгрия отправит Украине медицинское оборудование для хирургических операций

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти Венгрии решили отправить Украине медицинское оборудование на фоне гуманитарной ситуации, сложившей в стране.
Как отмечает канцелярия венгерского правительства, в рамках помощи Киеву будет отправлено все необходимое для хирургических операций. По словам государственного секретаря Чабы Латоркая, партия медицинского оборудования обойдется в "десятки миллионов" форинтов.
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"Оборудование для проведения хирургических процедур будет передано украинским властям на погранпереход Захонь, которые затем перевезут ее дальше в глубь страны", - говорится в сообщении канцелярии.
Правительство Венгрии задействовало медицинскую помощь в стране и для прибывших украинцев, спасающихся от боевых действий. Они получат доступ к лечению и лекарствам через национальную систему здравоохранения Венгрии, отметил Латоркай.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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