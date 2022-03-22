Венгрия отправит Украине медицинское оборудование
Венгрия отправит Украине медицинское оборудование для хирургических операций
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Власти Венгрии решили отправить Украине медицинское оборудование на фоне гуманитарной ситуации, сложившей в стране.
Как отмечает канцелярия венгерского правительства, в рамках помощи Киеву будет отправлено все необходимое для хирургических операций. По словам государственного секретаря Чабы Латоркая, партия медицинского оборудования обойдется в "десятки миллионов" форинтов.
14 марта, 15:02МИД Венгрии заявил об опасности поставок вооружения Киеву
"Оборудование для проведения хирургических процедур будет передано украинским властям на погранпереход Захонь, которые затем перевезут ее дальше в глубь страны", - говорится в сообщении канцелярии.
Правительство Венгрии задействовало медицинскую помощь в стране и для прибывших украинцев, спасающихся от боевых действий. Они получат доступ к лечению и лекарствам через национальную систему здравоохранения Венгрии, отметил Латоркай.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.