https://ria.ru/20220322/vengriya-1779453576.html

Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины

Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины - РИА Новости, 22.03.2022

Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины

Венгрия 21 марта поднимала истребители для перехвата неопознанного летательного аппарата, направлявшегося с Украины, сообщило издание Hungary Today со ссылкой... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:54

2022-03-22T14:54

2022-03-22T15:37

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Венгрия 21 марта поднимала истребители для перехвата неопознанного летательного аппарата, направлявшегося с Украины, сообщило издание Hungary Today со ссылкой на минобороны страны."Венгерские истребители Gripen подняли в воздух в понедельник днем из-за неопознанного летательного аппарата, который пересекал воздушное пространство страны, направляясь с Украины", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что летательный аппарат был замечен над восточной частью страны и двигался в сторону Словакии. "Грипены", осуществив патрулирование соответствующего района, вернулись на базу.По данным издания, Венгрия уже третий раз с субботы поднимает в воздух самолеты.

https://ria.ru/20220312/khorvatiya-1777837624.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/vengriya-1778098650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, словакия, украина