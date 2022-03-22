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Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины - РИА Новости, 22.03.2022
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Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины
Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины - РИА Новости, 22.03.2022
Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины
Венгрия 21 марта поднимала истребители для перехвата неопознанного летательного аппарата, направлявшегося с Украины, сообщило издание Hungary Today со ссылкой... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:54
2022-03-22T15:37
в мире
венгрия
словакия
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Венгрия 21 марта поднимала истребители для перехвата неопознанного летательного аппарата, направлявшегося с Украины, сообщило издание Hungary Today со ссылкой на минобороны страны."Венгерские истребители Gripen подняли в воздух в понедельник днем из-за неопознанного летательного аппарата, который пересекал воздушное пространство страны, направляясь с Украины", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что летательный аппарат был замечен над восточной частью страны и двигался в сторону Словакии. "Грипены", осуществив патрулирование соответствующего района, вернулись на базу.По данным издания, Венгрия уже третий раз с субботы поднимает в воздух самолеты.
https://ria.ru/20220312/khorvatiya-1777837624.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/vengriya-1778098650.html
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в мире, венгрия, словакия, украина
14:54 22.03.2022 (обновлено: 15:37 22.03.2022)
 
Венгрия поднимала истребители из-за воздушного судна, летевшего с Украины

Hungary Today: в Венгрии подняли истребители на перехват неопознанного аппарата с Украины

© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Венгрия 21 марта поднимала истребители для перехвата неопознанного летательного аппарата, направлявшегося с Украины, сообщило издание Hungary Today со ссылкой на минобороны страны.
"Венгерские истребители Gripen подняли в воздух в понедельник днем из-за неопознанного летательного аппарата, который пересекал воздушное пространство страны, направляясь с Украины", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что летательный аппарат был замечен над восточной частью страны и двигался в сторону Словакии. "Грипены", осуществив патрулирование соответствующего района, вернулись на базу.
По данным издания, Венгрия уже третий раз с субботы поднимает в воздух самолеты.
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