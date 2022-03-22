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ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей
ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей - РИА Новости, 22.03.2022
ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей
ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:36
2022-03-22T16:36
2022-03-22T16:36
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях, сообщает пресс-служба банка.Приглашенные эксперты дадут рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Трансляции пройдут на портале ВТБ для предпринимателей "Ближе к делу".В пресс-службе напомнили, что портал ВТБ "Ближе к делу" получил особую популярность в период пандемии, когда его контент был посвящен работе в меняющихся экономических условиях.Спикером первого вебинара "Антикризисный протокол: что делать бизнесу" станет предприниматель и бизнес-консультант Андрей Калашников. В среду, 23 марта, он расскажет о том, как и зачем собирать антикризисный штаб, как быстро внедрить регулярный менеджмент, контролировать ситуацию в реальном времени, оперативно принимать решения и сохранить выручку на текущем уровне.В пятницу, 25 марта, на портале выступит эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович. Он поделится своим опытом управления и даст рекомендации бизнесу по работе в период турбулентности. Как планировать действия и выработать стратегию на ближайшее будущее, определить цели и спланировать бюджет, развивать конкурентоспособность продукта на рынке – эти и другие темы будут затронуты в ходе вебинара "Стратегическое планирование: на что опереться бизнесу".Поддержке команды в период неопределенности посвящен вебинар эксперта по франчайзингу Василя Газизулина во вторник, 29 марта. Он будет говорить о том, какие действия помогут поддержать сотрудников и создадут продуктивный психологический климат в коллективе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях, сообщает пресс-служба банка.
Приглашенные эксперты дадут рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Трансляции пройдут на портале ВТБ
для предпринимателей "Ближе к делу".
В пресс-службе напомнили, что портал ВТБ "Ближе к делу" получил особую популярность в период пандемии, когда его контент был посвящен работе в меняющихся экономических условиях.
Спикером первого вебинара "Антикризисный протокол: что делать бизнесу" станет предприниматель и бизнес-консультант Андрей Калашников. В среду, 23 марта, он расскажет о том, как и зачем собирать антикризисный штаб, как быстро внедрить регулярный менеджмент, контролировать ситуацию в реальном времени, оперативно принимать решения и сохранить выручку на текущем уровне.
В пятницу, 25 марта, на портале выступит эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович. Он поделится своим опытом управления и даст рекомендации бизнесу по работе в период турбулентности. Как планировать действия и выработать стратегию на ближайшее будущее, определить цели и спланировать бюджет, развивать конкурентоспособность продукта на рынке – эти и другие темы будут затронуты в ходе вебинара "Стратегическое планирование: на что опереться бизнесу".
Поддержке команды в период неопределенности посвящен вебинар эксперта по франчайзингу Василя Газизулина во вторник, 29 марта. Он будет говорить о том, какие действия помогут поддержать сотрудников и создадут продуктивный психологический климат в коллективе.