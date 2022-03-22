https://ria.ru/20220322/vebinary-1779480442.html

ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей

ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей - РИА Новости, 22.03.2022

ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей

ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:36

2022-03-22T16:36

2022-03-22T16:36

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях, сообщает пресс-служба банка.Приглашенные эксперты дадут рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Трансляции пройдут на портале ВТБ для предпринимателей "Ближе к делу".В пресс-службе напомнили, что портал ВТБ "Ближе к делу" получил особую популярность в период пандемии, когда его контент был посвящен работе в меняющихся экономических условиях.Спикером первого вебинара "Антикризисный протокол: что делать бизнесу" станет предприниматель и бизнес-консультант Андрей Калашников. В среду, 23 марта, он расскажет о том, как и зачем собирать антикризисный штаб, как быстро внедрить регулярный менеджмент, контролировать ситуацию в реальном времени, оперативно принимать решения и сохранить выручку на текущем уровне.В пятницу, 25 марта, на портале выступит эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович. Он поделится своим опытом управления и даст рекомендации бизнесу по работе в период турбулентности. Как планировать действия и выработать стратегию на ближайшее будущее, определить цели и спланировать бюджет, развивать конкурентоспособность продукта на рынке – эти и другие темы будут затронуты в ходе вебинара "Стратегическое планирование: на что опереться бизнесу".Поддержке команды в период неопределенности посвящен вебинар эксперта по франчайзингу Василя Газизулина во вторник, 29 марта. Он будет говорить о том, какие действия помогут поддержать сотрудников и создадут продуктивный психологический климат в коллективе.

https://realty.ria.ru/20220318/vtb-1778783368.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика