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ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей - РИА Новости, 22.03.2022
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ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей
ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей - РИА Новости, 22.03.2022
ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей
ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:36
2022-03-22T16:36
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях, сообщает пресс-служба банка.Приглашенные эксперты дадут рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Трансляции пройдут на портале ВТБ для предпринимателей "Ближе к делу".В пресс-службе напомнили, что портал ВТБ "Ближе к делу" получил особую популярность в период пандемии, когда его контент был посвящен работе в меняющихся экономических условиях.Спикером первого вебинара "Антикризисный протокол: что делать бизнесу" станет предприниматель и бизнес-консультант Андрей Калашников. В среду, 23 марта, он расскажет о том, как и зачем собирать антикризисный штаб, как быстро внедрить регулярный менеджмент, контролировать ситуацию в реальном времени, оперативно принимать решения и сохранить выручку на текущем уровне.В пятницу, 25 марта, на портале выступит эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович. Он поделится своим опытом управления и даст рекомендации бизнесу по работе в период турбулентности. Как планировать действия и выработать стратегию на ближайшее будущее, определить цели и спланировать бюджет, развивать конкурентоспособность продукта на рынке – эти и другие темы будут затронуты в ходе вебинара "Стратегическое планирование: на что опереться бизнесу".Поддержке команды в период неопределенности посвящен вебинар эксперта по франчайзингу Василя Газизулина во вторник, 29 марта. Он будет говорить о том, какие действия помогут поддержать сотрудников и создадут продуктивный психологический климат в коллективе.
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втб, новости компаний - экономика
16:36 22.03.2022
 

ВТБ проведет серию вебинаров для поддержки предпринимателей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ВТБ начинает серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса с целью помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях, сообщает пресс-служба банка.
Приглашенные эксперты дадут рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Трансляции пройдут на портале ВТБ для предпринимателей "Ближе к делу".
В пресс-службе напомнили, что портал ВТБ "Ближе к делу" получил особую популярность в период пандемии, когда его контент был посвящен работе в меняющихся экономических условиях.
Спикером первого вебинара "Антикризисный протокол: что делать бизнесу" станет предприниматель и бизнес-консультант Андрей Калашников. В среду, 23 марта, он расскажет о том, как и зачем собирать антикризисный штаб, как быстро внедрить регулярный менеджмент, контролировать ситуацию в реальном времени, оперативно принимать решения и сохранить выручку на текущем уровне.
Мужчина возле витрины банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 09:38
ВТБ ждет охлаждения спроса на вторичное жилье в России
В пятницу, 25 марта, на портале выступит эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович. Он поделится своим опытом управления и даст рекомендации бизнесу по работе в период турбулентности. Как планировать действия и выработать стратегию на ближайшее будущее, определить цели и спланировать бюджет, развивать конкурентоспособность продукта на рынке – эти и другие темы будут затронуты в ходе вебинара "Стратегическое планирование: на что опереться бизнесу".
Поддержке команды в период неопределенности посвящен вебинар эксперта по франчайзингу Василя Газизулина во вторник, 29 марта. Он будет говорить о том, какие действия помогут поддержать сотрудников и создадут продуктивный психологический климат в коллективе.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
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