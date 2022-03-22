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СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B

СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B - РИА Новости, 22.03.2022

СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B

Следствие завершило расследование уголовного дела совладельцев холдинга B&B, обвиняемых в хищении доли известного юриста Дениса Шапиро (ранее носившего имя... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T01:16

2022-03-22T01:16

2022-03-22T01:16

происшествия

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела совладельцев холдинга B&B, обвиняемых в хищении доли известного юриста Дениса Шапиро (ранее носившего имя Дионисий Золотов), установлен ущерб около 3,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости адвокат потерпевшего Роман Кандауров.Согласно материалам дела, совладельцы компании B&B Яков Босинзон, Александр Балаховский и гендиректор Алексей Савоськин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении патентных прав, а также в злоупотреблении полномочиями и легализации похищенного имущества.По версии следствия, в январе 2014 года Шапиро за 5 миллионов долларов приобрел 30% предприятия ООО "Бест Клин", он стал его гендиректором и директором по безопасности холдинга B&B. Вместе с этим ему досталась в собственность 30-процентная доля ООО "Химлайф", которое занималось оптовой торговлей чистящими средствами. ООО "Бест Клин" же владело более чем десятком товарных знаков и производило бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками.Однако в августе 2014 года Шапиро был арестован по обвинению в мошенничестве в отношении основателя "Королевской воды" Иосифа Бадалова. Когда в мае 2019 года Шапиро вышел из колонии по УДО, то узнал, что совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон при помощи финансовых махинаций сделали его 30-процентную долю в ООО "Бест Клин" равной нулю. Трое фигурантов были арестованы, позднее одного из них — Балаховского, суд перевел под домашний арест по состоянию здоровья. Вину они не признают.По словам защиты, сам потерпевший собирается взыскать причинённый преступлением ущерб в полном объеме, как в уголовном, так и в гражданско-правовом порядке.По данным адвоката Романа Кандаурова, следствие намерено привлечь и других предполагаемых участников аферы. В частности, еще одному бывшему директору завода "Бест Клин" Олесе Каплистой заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), она объявлена в федеральный и международный розыск. Изначально Чертановский суд Москвы заочно арестовал Каплистую еще в конце октября 2021 года, но это решение было отменено. Чертановский суд 2 февраля оказался ее повторно заочно арестовать, однако Мосгорсуд 24 февраля признал это решение незаконным и отменил."Мы не будем ограничиваться уголовным преследованием Балаховского, Босинзона и их исполнителей Савоськина и Каплистой. В ближайшее время следствие примет процессуальное решение по факту хищения оборудования (линий производства бытовой химии), сырья и других активов ООО "Бест Клин", поскольку в данном уголовном деле речь идет не только о хищении интеллектуальной собственности", - заверил Роман Кандауров.

https://ria.ru/20210819/sud-1746291789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия