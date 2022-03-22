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СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B - РИА Новости, 22.03.2022
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СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B
СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B - РИА Новости, 22.03.2022
СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B
Следствие завершило расследование уголовного дела совладельцев холдинга B&B, обвиняемых в хищении доли известного юриста Дениса Шапиро (ранее носившего имя... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T01:16
2022-03-22T01:16
происшествия
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела совладельцев холдинга B&amp;B, обвиняемых в хищении доли известного юриста Дениса Шапиро (ранее носившего имя Дионисий Золотов), установлен ущерб около 3,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости адвокат потерпевшего Роман Кандауров.Согласно материалам дела, совладельцы компании B&amp;B Яков Босинзон, Александр Балаховский и гендиректор Алексей Савоськин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении патентных прав, а также в злоупотреблении полномочиями и легализации похищенного имущества.По версии следствия, в январе 2014 года Шапиро за 5 миллионов долларов приобрел 30% предприятия ООО "Бест Клин", он стал его гендиректором и директором по безопасности холдинга B&amp;B. Вместе с этим ему досталась в собственность 30-процентная доля ООО "Химлайф", которое занималось оптовой торговлей чистящими средствами. ООО "Бест Клин" же владело более чем десятком товарных знаков и производило бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками.Однако в августе 2014 года Шапиро был арестован по обвинению в мошенничестве в отношении основателя "Королевской воды" Иосифа Бадалова. Когда в мае 2019 года Шапиро вышел из колонии по УДО, то узнал, что совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон при помощи финансовых махинаций сделали его 30-процентную долю в ООО "Бест Клин" равной нулю. Трое фигурантов были арестованы, позднее одного из них — Балаховского, суд перевел под домашний арест по состоянию здоровья. Вину они не признают.По словам защиты, сам потерпевший собирается взыскать причинённый преступлением ущерб в полном объеме, как в уголовном, так и в гражданско-правовом порядке.По данным адвоката Романа Кандаурова, следствие намерено привлечь и других предполагаемых участников аферы. В частности, еще одному бывшему директору завода "Бест Клин" Олесе Каплистой заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), она объявлена в федеральный и международный розыск. Изначально Чертановский суд Москвы заочно арестовал Каплистую еще в конце октября 2021 года, но это решение было отменено. Чертановский суд 2 февраля оказался ее повторно заочно арестовать, однако Мосгорсуд 24 февраля признал это решение незаконным и отменил."Мы не будем ограничиваться уголовным преследованием Балаховского, Босинзона и их исполнителей Савоськина и Каплистой. В ближайшее время следствие примет процессуальное решение по факту хищения оборудования (линий производства бытовой химии), сырья и других активов ООО "Бест Клин", поскольку в данном уголовном деле речь идет не только о хищении интеллектуальной собственности", - заверил Роман Кандауров.
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происшествия, россия
01:16 22.03.2022
 
СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B

СК оценил ущерб по делу о хищении доли юриста Шапиро в холдинге B&B в 3,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела совладельцев холдинга B&B, обвиняемых в хищении доли известного юриста Дениса Шапиро (ранее носившего имя Дионисий Золотов), установлен ущерб около 3,5 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости адвокат потерпевшего Роман Кандауров.
"Следствие по делу Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина завершено, ГСУ СКР по Москве установил ущерб на сумму 3 миллиарда 490 миллионов 550 тысяч 099 рублей, который обвиняемые причинили ООО "Бест Клин", а лично Шапиро - в виде 30% доли его имущественного права на сумму более 1 миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в понедельник Пресненский суд Москвы продлил фигурантам меру пресечения до середины апреля.
Согласно материалам дела, совладельцы компании B&B Яков Босинзон, Александр Балаховский и гендиректор Алексей Савоськин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении патентных прав, а также в злоупотреблении полномочиями и легализации похищенного имущества.
По версии следствия, в январе 2014 года Шапиро за 5 миллионов долларов приобрел 30% предприятия ООО "Бест Клин", он стал его гендиректором и директором по безопасности холдинга B&B. Вместе с этим ему досталась в собственность 30-процентная доля ООО "Химлайф", которое занималось оптовой торговлей чистящими средствами. ООО "Бест Клин" же владело более чем десятком товарных знаков и производило бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками.
Однако в августе 2014 года Шапиро был арестован по обвинению в мошенничестве в отношении основателя "Королевской воды" Иосифа Бадалова. Когда в мае 2019 года Шапиро вышел из колонии по УДО, то узнал, что совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон при помощи финансовых махинаций сделали его 30-процентную долю в ООО "Бест Клин" равной нулю. Трое фигурантов были арестованы, позднее одного из них — Балаховского, суд перевел под домашний арест по состоянию здоровья. Вину они не признают.
По словам защиты, сам потерпевший собирается взыскать причинённый преступлением ущерб в полном объеме, как в уголовном, так и в гражданско-правовом порядке.
По данным адвоката Романа Кандаурова, следствие намерено привлечь и других предполагаемых участников аферы. В частности, еще одному бывшему директору завода "Бест Клин" Олесе Каплистой заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), она объявлена в федеральный и международный розыск. Изначально Чертановский суд Москвы заочно арестовал Каплистую еще в конце октября 2021 года, но это решение было отменено. Чертановский суд 2 февраля оказался ее повторно заочно арестовать, однако Мосгорсуд 24 февраля признал это решение незаконным и отменил.
"Мы не будем ограничиваться уголовным преследованием Балаховского, Босинзона и их исполнителей Савоськина и Каплистой. В ближайшее время следствие примет процессуальное решение по факту хищения оборудования (линий производства бытовой химии), сырья и других активов ООО "Бест Клин", поскольку в данном уголовном деле речь идет не только о хищении интеллектуальной собственности", - заверил Роман Кандауров.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 01:18
Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B"
 
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