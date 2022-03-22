https://ria.ru/20220322/ukrainy-1779535156.html

Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными

Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными - РИА Новости, 22.03.2022

Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:04

2022-03-22T22:04

2022-03-22T22:30

в мире

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными."Есть украинцы, которые сотрудничают. Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв", - сказал Песков в эфире телеканала CNN.Он отметил, что российским военным запрещено выбирать своей целью мирных жителей.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779534018.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий песков, украина