https://ria.ru/20220322/ukrainy-1779535156.html
Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными
Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными - РИА Новости, 22.03.2022
Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:04
2022-03-22T22:04
2022-03-22T22:30
в мире
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными."Есть украинцы, которые сотрудничают. Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв", - сказал Песков в эфире телеканала CNN.Он отметил, что российским военным запрещено выбирать своей целью мирных жителей.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779534018.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, украина
22:04 22.03.2022 (обновлено: 22:30 22.03.2022)
Песков заявил, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными
Пресс-секретарь президента Песков: есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными