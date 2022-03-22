https://ria.ru/20220322/ukraina-1779535573.html

День 27-й: дальнейшее продвижение войск России, медленный ход переговоров

День 27-й: дальнейшее продвижение войск России, медленный ход переговоров - РИА Новости, 22.03.2022

День 27-й: дальнейшее продвижение войск России, медленный ход переговоров

На 27-й день специальной операции России Министерство обороны РФ отчиталось о дальнейшем продвижении по территории Украины, поражении более 80 военных объектов, РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:07

2022-03-22T22:07

2022-03-22T22:07

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

донецкая народная республика

игорь конашенков

дарья морозова

москва

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. На 27-й день специальной операции России Министерство обороны РФ отчиталось о дальнейшем продвижении по территории Украины, поражении более 80 военных объектов, а войска ДНР сообщили о взятии под контроль населенного пункта Верхнеторецкое.Тем временем переговоры сторон, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, идут гораздо медленней и менее содержательно, чем хотелось бы Москве. Песков указал, что обнародование деталей переговоров может только навредить процессу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ход операцииВооруженные силы РФ продвинулись за вторник на четыре километра и добрались до Новомихайловки, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских военных. В свою очередь, войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.Российская армия за время проведения специальной военной операции уже уничтожила более 1,5 тысячи украинских танков, свыше полутора сотен установок реактивных систем залпового огня, отчитался во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Также вооруженные силы РФ в течение дня сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Всего с начала спецоперации, как отметил официальный представитель Минобороны, военные РФ уничтожили 236 БПЛА Украины.Конашенков также рассказал о том, что оперативно-тактическая и армейская авиация России поразили ещё 83 военных объекта Украины: поражены четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.Народная милиция ДНР также предоставила сводку за прошедший день. Из сообщения следует, что украинские войска во вторник выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из БМ-21 "Град", под обстрелы попали 12 населенных пунктов ДНР.Также стало известно, что на мариупольском направлении полностью "денацифицирована" 36-я бригада морской пехоты украинских войск. Отмечается, что военнослужащие ДНР захватили четыре украинских танка, две бронированные машины, два комплекта связи тактического звена Harris.Народная милиция ДНР сообщила, что с начала проведения спецоперации 5 подразделений украинских военных потеряли более тысячи человек убитыми и 1771 ранеными, добровольно перешли на сторону ДНР больше 300 представителей украинских сил.Переговоры идут медленноРанее Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти слова во вторник, подчеркнул, что Украина - это суверенное государство, которое может иметь свои внутригосударственные процедуры, но есть и переговоры, которые Москва хотела бы видеть более содержательными.На уточняющий вопрос, если референдум пройдет уже после того, как будет сформирован пакет предложений, который стороны будут готовы представить публике, Песков сказал, что "это связано с целым набором параметров", которые могут и должны обсуждаться переговорными командами стран.Песков также указал, что переговорный процесс между Россией и Украиной идет гораздо медленней и менее содержательно, чем хотелось бы российской стороне, и указал, что обнародование деталей переговоров может только навредить процессу.В свою очередь, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала о том, что обмен пленными между ДНР и Украиной поставлен на "стоп", поскольку украинская сторона категорически не выходит на связь. Она добавила, что те пленные, которые сейчас находятся на территории ДНР, содержатся в условиях, соответствующим всем международным нормам.

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Минобороны РФ о населенных пунктах, взятых под контроль российскими военными Брифинг Минобороны РФ 22-03 вечер 2022-03-22T22:07 true PT1M41S

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Петр Попадюк

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