https://ria.ru/20220322/ukraina-1779534018.html

Песков заявил, что целью спецоперации не является "оккупация Украины"

Песков заявил, что целью спецоперации не является "оккупация Украины" - РИА Новости, 22.03.2022

Песков заявил, что целью спецоперации не является "оккупация Украины"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям, целью спецоперации не является "оккупация... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:55

2022-03-22T21:55

2022-03-22T21:55

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям, целью спецоперации не является "оккупация Украины"."Российские военные не бьют по гражданским целям... Оккупация не является одной из целей операции, которые были названы", - сказал Песков в эфире телеканала CNN.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/neonatsisty-1779532186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр