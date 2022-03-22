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В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть - РИА Новости, 22.03.2022
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В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть
В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть - РИА Новости, 22.03.2022
В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Украины может сократиться на треть по сравнению с тем, какой она была до эскалации обстановки,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:03
2022-03-22T20:03
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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россия
донбасс
украина
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Украины может сократиться на треть по сравнению с тем, какой она была до эскалации обстановки, заявила во вторник директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, вооруженные силы рф, мвф, кристалина георгиева
20:03 22.03.2022
 
В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть

Глава МВФ Георгиева заявила, что экономика Украины может сократиться на треть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаг Украины
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Украины может сократиться на треть по сравнению с тем, какой она была до эскалации обстановки, заявила во вторник директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Скорее всего, мы увидим сокращение (экономики Украины) на треть в сравнении с тем, что было до войны", - сказала Георгиева в интервью журналу Foreign Policy, комментируя последствия происходящих в стране событий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 18:23
В МВФ оценили влияние событий на Украине на мировую экономику
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы РФМВФКристалина Георгиева
 
 
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