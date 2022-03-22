https://ria.ru/20220322/ukraina-1779522750.html

В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть

В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть - РИА Новости, 22.03.2022

В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Украины может сократиться на треть по сравнению с тем, какой она была до эскалации обстановки,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:03

2022-03-22T20:03

2022-03-22T20:03

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика Украины может сократиться на треть по сравнению с тем, какой она была до эскалации обстановки, заявила во вторник директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mvf-1779507171.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, вооруженные силы рф, мвф, кристалина георгиева