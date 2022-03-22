Генсек ООН призвал к немедленным переговорам по Украине
Генсек ООН Гутерреш призвал немедленно начать переговоры по Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
ООН, 22 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на Украине и сейчас же начать переговоры. По его мнению, в настоящее время "видны элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым вопросам".
"На столе достаточно для того, чтобы прекратить боевые действия – сейчас, и чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам", - сказал Гутерреш журналистам. По его словам, "эту войну невозможно выиграть". "Рано или поздно ей придется переместиться с поля боя за стол переговоров", - добавил он.
Как указал Гутерреш, "продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически непростительно и бессмысленно с военной точки зрения". "По любым меркам — даже по самому проницательному расчету — пора прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора положить конец этой ужасной абсурдной войне", - добавил он.
Говоря о последствиях конфликта на Украине, Гутерреш указал на стремительный рост цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире. Все это, по его мнению, угрожают перерасти в глобальный кризис, связанный с голодом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.