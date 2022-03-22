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Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779475005.html
Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины
Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины - РИА Новости, 22.03.2022
Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины
Нынешние события на Украине вновь продемонстрировали наличие двойных стандартов в мире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:20
2022-03-22T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
ближний восток
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Нынешние события на Украине вновь продемонстрировали наличие двойных стандартов в мире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Война в Украине вновь продемонстрировала наличие двойных стандартов в мире. Ставить различия между кровопролитием в различных регионах мира недопустимо. Не обошлось без тех, кто говорил, что Украина – это не Ближний Восток и не Афганистан. Но для нас в Турции – нет никакой разницы между гибелью людей в Харькове или Алеппо", - сказал Чавушоглу, выступая на заседании глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) во вторник в Исламабаде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/standarty-1778963000.html
https://ria.ru/20220114/kuba-1767825444.html
россия
ближний восток
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир путин, россия, ближний восток, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, мевлют чавушоглу, турция
16:20 22.03.2022 (обновлено: 16:21 22.03.2022)
 
Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу: события на Украине показали наличие двойных стандартов в мире

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Нынешние события на Украине вновь продемонстрировали наличие двойных стандартов в мире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Война в Украине вновь продемонстрировала наличие двойных стандартов в мире. Ставить различия между кровопролитием в различных регионах мира недопустимо. Не обошлось без тех, кто говорил, что Украина – это не Ближний Восток и не Афганистан. Но для нас в Турции – нет никакой разницы между гибелью людей в Харькове или Алеппо", - сказал Чавушоглу, выступая на заседании глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) во вторник в Исламабаде.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияБлижний ВостокВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМевлют ЧавушоглуТурция
 
 
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