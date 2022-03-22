https://ria.ru/20220322/ukraina-1779475005.html

Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины

Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины - РИА Новости, 22.03.2022

Глава МИД Турции заявил о наличии двойных стандартов в мире из-за Украины

Нынешние события на Украине вновь продемонстрировали наличие двойных стандартов в мире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:20

2022-03-22T16:20

2022-03-22T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

ближний восток

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Нынешние события на Украине вновь продемонстрировали наличие двойных стандартов в мире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Война в Украине вновь продемонстрировала наличие двойных стандартов в мире. Ставить различия между кровопролитием в различных регионах мира недопустимо. Не обошлось без тех, кто говорил, что Украина – это не Ближний Восток и не Афганистан. Но для нас в Турции – нет никакой разницы между гибелью людей в Харькове или Алеппо", - сказал Чавушоглу, выступая на заседании глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) во вторник в Исламабаде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/standarty-1778963000.html

https://ria.ru/20220114/kuba-1767825444.html

россия

ближний восток

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

турция

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, ближний восток, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, мевлют чавушоглу, турция