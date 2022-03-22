Амнистия 1955 года открыла дорогу бандеровскому реваншу, заявили в РВИО
Научный директор РВИО Мягков: хрущевская амнистия открыла дорогу бандеровскому реваншу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Амнистия, объявленная в СССР в 1955 году пособникам гитлеровцев, в том числе украинским националистам, открыла путь для их реванша на Украине – эти люди и их потомки проникали в органы советской власти, готовя почву для реализации при поддержке Запада проекта "анти-Россия", считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны были активными пособниками гитлеровцев, участниками геноцида советского народа, творившими чудовищные зверства в отношении мирных граждан, отметил Мягков, выступая с онлайн-лекцией во вторник.
Их разбили в войну, а "в 1950-х годах бандеровское движение было разгромлено", однако носители националистической идеологии не исчезли полностью, отметил историк. Часть из них были осуждены советским судом и попали в лагеря, часть перебралась на Запад, прежде всего в США, где были на содержании у Государственного департамента. "Получали подачки, но лелеяли мысли, что когда-нибудь восстановят "их" Украину под господством теперь уже Соединенных Штатов Америки", - добавил Мягков.
Но те, кто отбывал сроки в советских лагерях, "при Никите Хрущеве были отпущены, была амнистия", сказал научный директор РВИО. "Куда они пошли? В ту же самую Западную Украину, откуда были выходцы из бандеровского движения. Вскоре они основали свои ячейки, они входили в местный советский государственный аппарат. И они, и их потомки, когда началась Перестройка, вместе с эмигрантами "поползли" в Киев", - отметил Мягков. "Возникли народные движения, стало ясно, что цель – опять сделать Украину "анти-Россией", - подчеркнул он.
Семнадцатого сентября 1955 года в СССР вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. В основном это были люди, которые с оружием в руках сражались против советской власти, либо на стороне гитлеровцев, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике и других республиках СССР. Причем этих лиц не просто помиловали, но и сняли с них судимость и поражение в правах. Благодаря этому они в дальнейшем смогли войти в советские и партийные органы.
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