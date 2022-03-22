https://ria.ru/20220322/ukraina-1779449880.html

Российский посол разъяснил в МИД Японии причины операции на Украине

Российский посол разъяснил в МИД Японии причины операции на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

Российский посол разъяснил в МИД Японии причины операции на Украине

Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори "подробно разъяснил причины и цели... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:36

2022-03-22T14:36

2022-03-22T14:48

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем японского министра иностранных дел Такэо Мори "подробно разъяснил причины и цели специальной военной операции России на Украине", отметив, что РФ действует по статье Устава ООН о праве на самооборону, сообщили в российском посольстве."Посол России в Японии М.Ю. Галузин встретился 22 марта с.г. с первым заместителем министра иностранных дел Японии Т. Мори. Глава дипмиссии подробно разъяснил причины и цели специальной военной операции России на Украине", - отметили в диппредставительстве.Отмечается, что в ходе встречи, "было, прежде всего, подчёркнуто, что Россия действует в соответствии со статьей 51, части 7 Устава ООН о праве на самооборону в условиях, когда с территории Украины исходила непосредственная военная угроза в отношении нашей страны и ее союзников - Донецкой и Луганской народных республик".Ранее агентство Киодо сообщало, что Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен протест после решения Москвы о выходе из диалога по мирному договору между странами. До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение России о выходе из этого диалога неприемлемым. Вместе с этим, глава японского правительства отмечал, что Токио не намерен пересматривать статью бюджета на начинающийся с 1 апреля 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, так как средства, "в первую очередь направляются на поддержку японских компаний".МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20220322/yaponiya-1779445303.html

https://ria.ru/20220322/posol-1779423188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, россия, фумио кисида, москва, токио, оон