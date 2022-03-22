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Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779448649.html
Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине
Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры скоординированных ударов беспилотников по позициям и технике противника в ходе спецоперации РФ... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:29
2022-03-22T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры скоординированных ударов беспилотников по позициям и технике противника в ходе спецоперации РФ на Украине."Друзья, демонстрируем вам кадры скоординированных ударов по позициям и технике противника. &lt;...&gt; В частности, нашими бойцами уничтожено 2 колонны противника, 2 командных пункта, 4 огневые позиции и несколько БМП. Использование БПЛА в свою очередь существенно облегчает задачу сухопутных войск", - написал Кадыров.По его словам, демилитаризация Украины проходит успешно."Российскими вооруженными силами уже уничтожена большая часть военной техники противника. В скором времени не останется ничего, что мог бы противопоставить нашим бойцам ультраправый Киев", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/kadyrov-1779322871.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, рамзан кадыров
14:29 22.03.2022
 
Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине

Глава Чечни Кадыров показал кадры с ударами БПЛА по позициям противника на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры скоординированных ударов беспилотников по позициям и технике противника в ходе спецоперации РФ на Украине.
"Друзья, демонстрируем вам кадры скоординированных ударов по позициям и технике противника. <...> В частности, нашими бойцами уничтожено 2 колонны противника, 2 командных пункта, 4 огневые позиции и несколько БМП. Использование БПЛА в свою очередь существенно облегчает задачу сухопутных войск", - написал Кадыров.
По его словам, демилитаризация Украины проходит успешно.
"Российскими вооруженными силами уже уничтожена большая часть военной техники противника. В скором времени не останется ничего, что мог бы противопоставить нашим бойцам ультраправый Киев", - добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 18:02В России
Кадыров заявил, что отбор на Украину прошли "самые лучшие и мотивированные"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФРамзан Кадыров
 
 
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