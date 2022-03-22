https://ria.ru/20220322/ukraina-1779448649.html

Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине

Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

Кадыров показал кадры с ударами беспилотников на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры скоординированных ударов беспилотников по позициям и технике противника в ходе спецоперации РФ... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:29

2022-03-22T14:29

2022-03-22T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 22 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры скоординированных ударов беспилотников по позициям и технике противника в ходе спецоперации РФ на Украине."Друзья, демонстрируем вам кадры скоординированных ударов по позициям и технике противника. <...> В частности, нашими бойцами уничтожено 2 колонны противника, 2 командных пункта, 4 огневые позиции и несколько БМП. Использование БПЛА в свою очередь существенно облегчает задачу сухопутных войск", - написал Кадыров.По его словам, демилитаризация Украины проходит успешно."Российскими вооруженными силами уже уничтожена большая часть военной техники противника. В скором времени не останется ничего, что мог бы противопоставить нашим бойцам ультраправый Киев", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/kadyrov-1779322871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, рамзан кадыров