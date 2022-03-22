https://ria.ru/20220322/ukraina-1779442698.html

Канаде открыли глаза на ситуацию вокруг Украины

"Позор вам!" Канадский писатель обрушился на главу МИД из-за Украины - РИА Новости, 22.03.2022

Канаде открыли глаза на ситуацию вокруг Украины

Канадский писатель и активист Ив Энглер прервал выступление главы канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли о ситуации на Украине. Видео инцидента... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:04

2022-03-22T14:04

2022-03-22T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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канада

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадский писатель и активист Ив Энглер прервал выступление главы канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли о ситуации на Украине. Видео инцидента опубликовали "Известия".Среди прочего он призвал перестать накалять обстановку и не помогать Киеву оружием."Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Вы толкаете нас к третьей мировой войне! <...> Перестаньте поставлять оружие, перестаньте тренировать военных, перестаньте использовать Украину как инструмент против России", — заявил писатель, после чего охрана спешно вывела его из зала.Канада с начала военной операции России на Украине оказывает активную помощь Киеву. Среди прочего Оттава поставляет военную технику, в том числе противотанковое оружие и гранаты. Позже приняли решение дополнительно отправить Украине оборонную помощь на 50 миллионов долларов, включая камеры и дроны.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779429185.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, канада