Рейтинг@Mail.ru
"Позор вам!" Канадский писатель обрушился на главу МИД из-за Украины - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779442698.html
Канаде открыли глаза на ситуацию вокруг Украины
"Позор вам!" Канадский писатель обрушился на главу МИД из-за Украины - РИА Новости, 22.03.2022
Канаде открыли глаза на ситуацию вокруг Украины
Канадский писатель и активист Ив Энглер прервал выступление главы канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли о ситуации на Украине. Видео инцидента... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:04
2022-03-22T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
нато
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779440912_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_54412b604591a1dd64ebfc018cdf1458.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадский писатель и активист Ив Энглер прервал выступление главы канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли о ситуации на Украине. Видео инцидента опубликовали "Известия".Среди прочего он призвал перестать накалять обстановку и не помогать Киеву оружием."Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Вы толкаете нас к третьей мировой войне! &lt;...&gt; Перестаньте поставлять оружие, перестаньте тренировать военных, перестаньте использовать Украину как инструмент против России", — заявил писатель, после чего охрана спешно вывела его из зала.Канада с начала военной операции России на Украине оказывает активную помощь Киеву. Среди прочего Оттава поставляет военную технику, в том числе противотанковое оружие и гранаты. Позже приняли решение дополнительно отправить Украине оборонную помощь на 50 миллионов долларов, включая камеры и дроны.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779429185.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779440912_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_88f4db91befa6997ec8dd2589aed7f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, нато, канада
14:04 22.03.2022 (обновлено: 16:09 22.03.2022)
 
"Позор вам!" Канадский писатель обрушился на главу МИД из-за Украины

Писатель Энглер прервал речь главы МИД Канады Жоли о ситуации на Украине

© REUTERS / Patrick DoyleМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Patrick Doyle
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Канадский писатель и активист Ив Энглер прервал выступление главы канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли о ситуации на Украине. Видео инцидента опубликовали "Известия".
Среди прочего он призвал перестать накалять обстановку и не помогать Киеву оружием.
"Почему ни вы, ни НАТО не подтолкнули Киев к выполнению Минских соглашений? Позор вам! Вы толкаете нас к третьей мировой войне! <...> Перестаньте поставлять оружие, перестаньте тренировать военных, перестаньте использовать Украину как инструмент против России", — заявил писатель, после чего охрана спешно вывела его из зала.
Канада с начала военной операции России на Украине оказывает активную помощь Киеву. Среди прочего Оттава поставляет военную технику, в том числе противотанковое оружие и гранаты. Позже приняли решение дополнительно отправить Украине оборонную помощь на 50 миллионов долларов, включая камеры и дроны.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Японцы отвернулись от Зеленского после его слов о Перл-Харборе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала