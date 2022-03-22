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В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779436871.html
В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов
В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов - РИА Новости, 22.03.2022
В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов
Руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в регионе поймали уже 159 человек, которых подозревают в передаче РФ информации о... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:46
2022-03-22T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
илья кива
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в регионе поймали уже 159 человек, которых подозревают в передаче РФ информации о размещении украинских войск и блокпостов."Зачистки проходят хорошо. Уже поймано 159 шпионов из 14 диверсионно-разведывательных групп. И этот процесс продолжается. Сейчас должны наверстывать то, что не сделали в мирное время", - приводит слова Сабия сайт телеканала Espreso.По его словам, если бы до спецоперации таких людей выявляли и обезвреживали, сейчас российским военным не сливалась бы информация о размещении украинских войск и блокпостов.Ранее Илья Кива, которого впоследствии лишили мандата депутата на Украине, заявил, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах. По его словам, убиты десятки граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html
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в мире, владимир путин, илья кива, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:46 22.03.2022
 
В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов

Глава теробороны Киевской области Сабий заявил, что в регионе поймали 159 якобы шпионов

© AP Photo / Efrem LukatskyЧлены территориальной обороны в Киеве, Украина
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Члены территориальной обороны в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в регионе поймали уже 159 человек, которых подозревают в передаче РФ информации о размещении украинских войск и блокпостов.
"Зачистки проходят хорошо. Уже поймано 159 шпионов из 14 диверсионно-разведывательных групп. И этот процесс продолжается. Сейчас должны наверстывать то, что не сделали в мирное время", - приводит слова Сабия сайт телеканала Espreso.
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По его словам, если бы до спецоперации таких людей выявляли и обезвреживали, сейчас российским военным не сливалась бы информация о размещении украинских войск и блокпостов.
Ранее Илья Кива, которого впоследствии лишили мандата депутата на Украине, заявил, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах. По его словам, убиты десятки граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинИлья КиваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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