https://ria.ru/20220322/ukraina-1779436871.html

В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов

В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов - РИА Новости, 22.03.2022

В Киевской области заявили, что поймали 159 якобы российских шпионов

Руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в регионе поймали уже 159 человек, которых подозревают в передаче РФ информации о... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:46

2022-03-22T13:46

2022-03-22T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в регионе поймали уже 159 человек, которых подозревают в передаче РФ информации о размещении украинских войск и блокпостов."Зачистки проходят хорошо. Уже поймано 159 шпионов из 14 диверсионно-разведывательных групп. И этот процесс продолжается. Сейчас должны наверстывать то, что не сделали в мирное время", - приводит слова Сабия сайт телеканала Espreso.По его словам, если бы до спецоперации таких людей выявляли и обезвреживали, сейчас российским военным не сливалась бы информация о размещении украинских войск и блокпостов.Ранее Илья Кива, которого впоследствии лишили мандата депутата на Украине, заявил, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах. По его словам, убиты десятки граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html

донецкая народная республика

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, илья кива, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф