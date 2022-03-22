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Генпрокуратура Украины завела дела против пяти ректоров российских вузов - РИА Новости, 22.03.2022
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Генпрокуратура Украины завела дела против пяти ректоров российских вузов
Генпрокуратура Украины завела дела против пяти ректоров российских вузов - РИА Новости, 22.03.2022
Генпрокуратура Украины завела дела против пяти ректоров российских вузов
Генпрокурора Украины завела уголовные дела по статье "покушение на территориальную целостность" против пяти ректоров вузов Пензенской области России, которые... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:32
2022-03-22T13:32
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
российский союз ректоров
вооруженные силы рф
пензенский государственный университет
пенза
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Генпрокурора Украины завела уголовные дела по статье "покушение на территориальную целостность" против пяти ректоров вузов Пензенской области России, которые выступили в поддержку спецоперации России на Украине, говорится в сообщении ведомства.Ранее Российский союз ректоров составил обращение к научному сообществу, где заявил, что главный долг образовательных организаций – вести непрерывный учебный процесс и воспитывать в молодежи патриотизм. Союз также подчеркнул важность "поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение"."При процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще пяти ректорам высших учебных заведений РФ, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Речь идет о руководителях высших учебных заведений Пензенской области", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.В частности, по данным ведомства, подозрение предъявлено ректорам Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского государственного университета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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https://ria.ru/20220322/ukraina-1779423695.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, российский союз ректоров, вооруженные силы рф, пензенский государственный университет, пенза, пензенская область, украина, донбасс, генеральная прокуратура украины, в мире
13:32 22.03.2022
 
Генпрокуратура Украины завела дела против пяти ректоров российских вузов

Генпрокуратура Украины завела уголовные дела против пяти ректоров российских вузов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Генпрокурора Украины завела уголовные дела по статье "покушение на территориальную целостность" против пяти ректоров вузов Пензенской области России, которые выступили в поддержку спецоперации России на Украине, говорится в сообщении ведомства.
Ранее Российский союз ректоров составил обращение к научному сообществу, где заявил, что главный долг образовательных организаций – вести непрерывный учебный процесс и воспитывать в молодежи патриотизм. Союз также подчеркнул важность "поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение".
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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"При процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще пяти ректорам высших учебных заведений РФ, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Речь идет о руководителях высших учебных заведений Пензенской области", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.
В частности, по данным ведомства, подозрение предъявлено ректорам Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского государственного университета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссийский союз ректоровВооруженные силы РФПензенский государственный университетПензаПензенская областьУкраинаДонбассГенеральная прокуратура УкраиныВ мире
 
 
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