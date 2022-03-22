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Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
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Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков
Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков
Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:21
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в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких структур не создается на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, прорабатывается ли в РФ структура, которая занималась бы созданием или реформированием органов власти в освобожденных от националистов районах Украины.
https://ria.ru/20220322/peregovorov-1779431879.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
13:21 22.03.2022 (обновлено: 13:38 22.03.2022)
 
Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия не создает спецструктур на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий ВС РФ в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких структур не создается на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, прорабатывается ли в РФ структура, которая занималась бы созданием или реформированием органов власти в освобожденных от националистов районах Украины.
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