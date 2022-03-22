https://ria.ru/20220322/ukraina-1779431982.html
Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков
Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков
Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:21
2022-03-22T13:21
2022-03-22T13:38
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украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких структур не создается на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, прорабатывается ли в РФ структура, которая занималась бы созданием или реформированием органов власти в освобожденных от националистов районах Украины.
https://ria.ru/20220322/peregovorov-1779431879.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
13:21 22.03.2022 (обновлено: 13:38 22.03.2022)
Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия не создает спецструктур на Украине