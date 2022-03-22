https://ria.ru/20220322/ukraina-1779431982.html

Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков

Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022

Россия не создает спецструктур на Украине, заявил Песков

Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:21

2022-03-22T13:21

2022-03-22T13:38

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дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких структур не создается на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, прорабатывается ли в РФ структура, которая занималась бы созданием или реформированием органов власти в освобожденных от националистов районах Украины.

https://ria.ru/20220322/peregovorov-1779431879.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, дмитрий песков