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Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779431377.html
Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков
Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков
Россия передала много дней назад украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса, на что-то Киев ответил, на что-то - нет, заявил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:19
2022-03-22T13:34
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия передала много дней назад украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса, на что-то Киев ответил, на что-то - нет, заявил журналистам прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, график переговоров России и Украины совсем плавающий, по этой причине он не стал вдаваться в подробности относительно того, когда может состояться следующий раунд переговоров."Они хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. И они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно, и все необходимые проекты документов достаточно уже много дней назад, в наших условиях много дней назад были переданы украинцам", - отметил Песков, говоря о российской позиции на переговорах.Он также уточнил, что украинская сторона "на что-то ответила, на что-то - нет". Песков добавил, что российская сторона хотела бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз.На вопрос о возможности публикации проектов, обсуждаемых на переговорах, Песков ответил отрицательно.
https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779434359.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
13:19 22.03.2022 (обновлено: 13:34 22.03.2022)
 
Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия давно передала украинской стороне документы по переговорам

© РИА Новости / МИД Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / МИД Белоруссии
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Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия передала много дней назад украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса, на что-то Киев ответил, на что-то - нет, заявил журналистам прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, график переговоров России и Украины совсем плавающий, по этой причине он не стал вдаваться в подробности относительно того, когда может состояться следующий раунд переговоров.
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"Они хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. И они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно, и все необходимые проекты документов достаточно уже много дней назад, в наших условиях много дней назад были переданы украинцам", - отметил Песков, говоря о российской позиции на переговорах.
Он также уточнил, что украинская сторона "на что-то ответила, на что-то - нет". Песков добавил, что российская сторона хотела бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз.
На вопрос о возможности публикации проектов, обсуждаемых на переговорах, Песков ответил отрицательно.
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