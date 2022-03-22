https://ria.ru/20220322/ukraina-1779431377.html

Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков

Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022

Россия давно передала Киеву документы по переговорам, заявил Песков

Россия передала много дней назад украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса, на что-то Киев ответил, на что-то - нет, заявил... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:19

2022-03-22T13:19

2022-03-22T13:34

в мире

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украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия передала много дней назад украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса, на что-то Киев ответил, на что-то - нет, заявил журналистам прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, график переговоров России и Украины совсем плавающий, по этой причине он не стал вдаваться в подробности относительно того, когда может состояться следующий раунд переговоров."Они хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. И они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно, и все необходимые проекты документов достаточно уже много дней назад, в наших условиях много дней назад были переданы украинцам", - отметил Песков, говоря о российской позиции на переговорах.Он также уточнил, что украинская сторона "на что-то ответила, на что-то - нет". Песков добавил, что российская сторона хотела бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз.На вопрос о возможности публикации проектов, обсуждаемых на переговорах, Песков ответил отрицательно.

https://ria.ru/20220322/spetsoperatsiya-1779434359.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/ukraina-1779323741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, дмитрий песков