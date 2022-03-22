https://ria.ru/20220322/ukraina-1779430659.html
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Песков
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Песков
Большинство россиян поддерживает президента России и спецоперацию РФ по защите Донбасса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:17
2022-03-22T13:17
2022-03-22T13:26
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
россия
украина
в мире
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство россиян поддерживает президента России и спецоперацию РФ по защите Донбасса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Таких граждан (не поддерживающих спецоперацию в Донбассе - ред.) мало. Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, учитывают ли в Кремле мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию РФ на Украине."Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причин этой операции. И мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, они все-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях", - добавил Песков.При этом он подчеркнул, что мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию, тоже слышат. "Безусловно, мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство", - заключил Песков.
https://ria.ru/20220322/referendum-1779431290.html
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779431982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, донбасс, россия, украина, в мире, владимир путин, общество, ситуация в днр и лнр
13:17 22.03.2022 (обновлено: 13:26 22.03.2022)
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине и Путина
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Большинство россиян поддерживает президента России и спецоперацию РФ по защите Донбасса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Таких граждан (не поддерживающих спецоперацию в Донбассе
- ред.) мало. Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует статистика, опросы, свыше 75% граждан поддерживают спецоперацию, поддерживают действия президента России
. Это абсолютно неопровержимый факт", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, учитывают ли в Кремле мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию РФ на Украине
.
"Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, причин этой операции. И мы надеемся, что те, кто не согласны, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, они все-таки начали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада, о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что дают там в новостях", - добавил Песков.
При этом он подчеркнул, что мнение россиян, которые не поддерживают спецоперацию, тоже слышат. "Безусловно, мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство", - заключил Песков.