https://ria.ru/20220322/ukraina-1779430169.html

Сдавшийся украинский боец призвал сослуживцев спасаться самим

Сдавшийся украинский боец призвал сослуживцев спасаться самим - РИА Новости, 22.03.2022

Сдавшийся украинский боец призвал сослуживцев спасаться самим

Сдавшийся России боец украинских войск Дмитрий Платов призвал сослуживцев прекратить сопротивление и спасать свои жизни самостоятельно, ибо, по его словам,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:15

2022-03-22T13:15

2022-03-22T15:06

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сдавшийся России боец украинских войск Дмитрий Платов призвал сослуживцев прекратить сопротивление и спасать свои жизни самостоятельно, ибо, по его словам, Киеву и командующим подразделениями на них наплевать."Надо свою жизнь спасать, потому что нашей стране и командованию на нас плевать", - сказал Платов. Когда нескольким военным из подразделения, в котором служил Платов, удалось спастись, один из них начал звонить командованию на предмет помощи.В ответ командование в нецензурной форме ответило, что их это не касается, вспоминает Платов. "Выбирайтесь на попутках", - так, по его словам, закончился этот короткий разговор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/obmen-1779356797.html

https://ria.ru/20220322/donbass-1779399272.html

https://ria.ru/20220320/rosgvardiya-1779132006.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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"Надо свою жизнь спасать, потому что нашей стране на тебя плевать" – сдавшийся украинский солдат "Надо свою жизнь спасать, потому что нашей стране на тебя плевать" – сдавшийся украинский солдат 2022-03-22T13:15 true PT0M17S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф