В Берлине выступили за международный "план Маршалла" для Украины
Глава Минфина ФРГ Линднер выступил за международный "план Маршалла" для Украины
© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина
БЕРЛИН, 22 мар – РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что Украине необходим международный "план Маршалла" для восстановления.
"Правительство ФРГ уже предоставило Украине всеобъемлющую финансовую помощь на двухстороннем и международном уровне.… Мы не только сегодня думаем об Украине, мы надеемся на скорый мир, и когда он будет достигнут, то мы все еще останемся для поддержки в восстановлении, в работе за хорошее будущее и в пути к партнерству в ЕС. Наша солидарность в адрес европейского соседа носит долгосрочный характер, поэтому нам нужен международный "план Маршалла" для Украины", - заявил министр финансов, выступая в германском бундестаге.
По словам Линднера, в Германии только на главный вокзал в Берлине "ежедневно прибывают тысячи человек" с Украины, власти страны намерены помочь им "быстро и без сложностей". "Мы предоставим им защиту и безопасность, медицинское обеспечение, откроем доступ на рынок труда. Наши детские сады и школы с распростертыми объятиями примут детей и подростков с Украины", - сказал Линднер.
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