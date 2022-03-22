https://ria.ru/20220322/ukraina-1779429481.html

В Берлине выступили за международный "план Маршалла" для Украины

В Берлине выступили за международный "план Маршалла" для Украины - РИА Новости, 22.03.2022

В Берлине выступили за международный "план Маршалла" для Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что Украине необходим международный "план Маршалла" для восстановления. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:11

2022-03-22T13:11

2022-03-22T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 22 мар – РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что Украине необходим международный "план Маршалла" для восстановления."Правительство ФРГ уже предоставило Украине всеобъемлющую финансовую помощь на двухстороннем и международном уровне.… Мы не только сегодня думаем об Украине, мы надеемся на скорый мир, и когда он будет достигнут, то мы все еще останемся для поддержки в восстановлении, в работе за хорошее будущее и в пути к партнерству в ЕС. Наша солидарность в адрес европейского соседа носит долгосрочный характер, поэтому нам нужен международный "план Маршалла" для Украины", - заявил министр финансов, выступая в германском бундестаге.По словам Линднера, в Германии только на главный вокзал в Берлине "ежедневно прибывают тысячи человек" с Украины, власти страны намерены помочь им "быстро и без сложностей". "Мы предоставим им защиту и безопасность, медицинское обеспечение, откроем доступ на рынок труда. Наши детские сады и школы с распростертыми объятиями примут детей и подростков с Украины", - сказал Линднер.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

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Кирилл Волков

в мире, германия, берлин (город), украина, ситуация в днр и лнр, кристиан линднер