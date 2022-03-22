https://ria.ru/20220322/ukraina-1779428512.html

Россия призвала активнее работать над гумснабжением Украины, заявили в МИД

Россия призвала активнее работать над гумснабжением Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2022

Россия призвала активнее работать над гумснабжением Украины, заявили в МИД

Россия призывает специализированные международные агентства активнее прорабатывать возможности гуманитарного снабжения населения на Украине, в том числе на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:09

2022-03-22T13:09

2022-03-22T13:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

петер маурер

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777018621_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_1b2dd488811640621d828b4b9fe68104.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия призывает специализированные международные агентства активнее прорабатывать возможности гуманитарного снабжения населения на Украине, в том числе на востоке страны, сообщили в МИД РФ.ООН 18 марта оставила первый конвой гуманитарной помощи в Сумы - колонна привезла 130 тонн медикаментов, бутылок с водой, консервов, которые непосредственно помогут примерно 35 тысячам человек. Гумпомощь была предоставлена Всемирной продовольственной программой (ВПП), Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), а также НПО "Люди в беде"."Продолжаем прикладывать все необходимые усилия по организации безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и поставки срочной помощи. Призываем специализированные международные агентства активнее прорабатывать опции снабжения, в том числе из восточных районов Украины, - в рамках деполитизированного подхода к оказанию гуманитарного содействия всем нуждающимся", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.Россия рассчитывает, что первый конвой ООН в городе Сумы будет надлежащим образом распределен среди мирных жителей, чтобы исключить его попадания в руки боевиков незаконных вооруженных формирований, де-факто контролирующих ситуацию "на земле" в ряде районов."Отмечаем активные усилия УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов – ред.) ООН по налаживанию гуманитарного доступа к гражданскому населению Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с тем необходимо учитывать, что в условиях продолжающихся боевых действий доставка помощи через линии боевого соприкосновения остается затрудненной, требует четкого согласования и обеспечения надлежащих условий безопасности", - отметили в МИД РФ.Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил ранее РИА Новости, что МККК готов содействовать по вопросу гуманитарных коридоров на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220322/melitopol-1779371676.html

https://ria.ru/20220322/pomosch-1779369181.html

https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779180546.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, петер маурер, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр