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Жителю Белоруссии дали 2,5 года колонии за участие в боях на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Жителю Белоруссии дали 2,5 года колонии за участие в боях на Украине
Жителю Белоруссии дали 2,5 года колонии за участие в боях на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Жителю Белоруссии дали 2,5 года колонии за участие в боях на Украине
Житель белорусского Пинска (Брестская область) приговорен судом к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях общего режима за участие в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:47
2022-03-22T12:47
в мире
белоруссия
генеральная прокуратура белоруссии
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Житель белорусского Пинска (Брестская область) приговорен судом к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях общего режима за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, сообщается во вторник на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии."Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Пинска, гражданина Республики Беларусь, 1990 года рождения, которому инкриминированы участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства и при отсутствии признаков наемничества", - говорится в сообщении.Согласно ему, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте"."Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемого суммы дохода, полученного преступным путем, в размере 10,5 тысячи белорусских рублей (около 3,2 тысячи долларов по официальному курсу).Следствие сообщает, что обвиняемый с 26 марта по 19 октября 2021 года, будучи на Украине и желая стать ее гражданином, добровольно вступил в ряды украинских войск, осознавая "сложившуюся в стране политическую и идеологическую обстановку". Правоохранители считают, что мужчина намеревался таким путем "получить имущественную выгоду и социальные преференции, в частности, постоянное денежное довольствие, материальное обеспечение, льготы, действующие для военнослужащих Украины и членов их семей"."Он принимал участие в вооруженном конфликте в зоне проведения операции объединенных сил на территории Донецкой области без уполномочия Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении. Согласно ему, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
https://ria.ru/20220303/naemniki-1776156728.html
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в мире, белоруссия, генеральная прокуратура белоруссии, украина, ситуация в днр и лнр
12:47 22.03.2022
 
Жителю Белоруссии дали 2,5 года колонии за участие в боях на Украине

Жителю Белоруссии дали 2,5 года колонии за участие в боях на Украине на стороне ВСУ

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Здание генеральной прокуратуры Белоруссии
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Житель белорусского Пинска (Брестская область) приговорен судом к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях общего режима за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, сообщается во вторник на сайте генеральной прокуратуры Белоруссии.
"Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Пинска, гражданина Республики Беларусь, 1990 года рождения, которому инкриминированы участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства и при отсутствии признаков наемничества", - говорится в сообщении.
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Согласно ему, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте".
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении. Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемого суммы дохода, полученного преступным путем, в размере 10,5 тысячи белорусских рублей (около 3,2 тысячи долларов по официальному курсу).
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Следствие сообщает, что обвиняемый с 26 марта по 19 октября 2021 года, будучи на Украине и желая стать ее гражданином, добровольно вступил в ряды украинских войск, осознавая "сложившуюся в стране политическую и идеологическую обстановку". Правоохранители считают, что мужчина намеревался таким путем "получить имущественную выгоду и социальные преференции, в частности, постоянное денежное довольствие, материальное обеспечение, льготы, действующие для военнослужащих Украины и членов их семей".
"Он принимал участие в вооруженном конфликте в зоне проведения операции объединенных сил на территории Донецкой области без уполномочия Республики Беларусь", - подчеркивается в сообщении. Согласно ему, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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