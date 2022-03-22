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В ЛНР призвали Киев провести референдум по статусу всех областей Украины - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779408616.html
В ЛНР призвали Киев провести референдум по статусу всех областей Украины
В ЛНР призвали Киев провести референдум по статусу всех областей Украины - РИА Новости, 22.03.2022
В ЛНР призвали Киев провести референдум по статусу всех областей Украины
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко считает, что референдум на Украине нужно проводить не по статусу Луганской и Донецкой РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:35
2022-03-22T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко считает, что референдум на Украине нужно проводить не по статусу Луганской и Донецкой народных республик и Крыму, а по статусу других областей Украины.Владимир Зеленский ранее заявил о том, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум."Касаемо Крыма, Луганской и Донецкой народной республики референдум по этим территориям прошел еще в 2014 году и сейчас его проводить нецелесообразно. Касаемо других освобожденных денационализированых территорий, то конечно же, референдум нужен там. Люди должны определиться, будут ли они жить в составе Украины, либо они будут жить отдельно", - сказал Марочко РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/priznanie-1779375010.html
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
11:35 22.03.2022
 
В ЛНР призвали Киев провести референдум по статусу всех областей Украины

Представитель ЛНР Марочко: нужно провести референдум по статусу всех областей Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенная техника в Луганске
Военная техника в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военная техника в Луганске
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко считает, что референдум на Украине нужно проводить не по статусу Луганской и Донецкой народных республик и Крыму, а по статусу других областей Украины.
Владимир Зеленский ранее заявил о том, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму должен решать всеукраинский референдум.
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"Касаемо Крыма, Луганской и Донецкой народной республики референдум по этим территориям прошел еще в 2014 году и сейчас его проводить нецелесообразно. Касаемо других освобожденных денационализированых территорий, то конечно же, референдум нужен там. Люди должны определиться, будут ли они жить в составе Украины, либо они будут жить отдельно", - сказал Марочко РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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