https://ria.ru/20220322/ukraina-1779391776.html

Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине

Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что планирует на этой неделе встречи с российскими официальными лицами для... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:20

2022-03-22T10:20

2022-03-22T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что планирует на этой неделе встречи с российскими официальными лицами для обсуждения ситуации на Украине."Мы интенсивно работаем с Российской Федерацией и правительством Украины, чтобы установить и содействовать получению доступа гуманитарных организаций, таких как МККК, к людям и предложить им безопасные пути выхода. Это то содействие, которое мы оказываем. У нас будет встреча (с российскими властями). У меня твердое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе", - сказал Маурер.По его словам, представители МККК продолжают работу в Луганске и Донецке."По обе стороны линии фронта мы продолжаем работу по обеспечению водой, по заботе о здоровье людей. Это безусловно вопросы, которые мы можем обсудить во время встречи с российскими властями на этой неделе", - отметил президент МККК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779390455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганск, россия, вооруженные силы рф