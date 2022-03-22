Рейтинг@Mail.ru
Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779391776.html
Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине
Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что планирует на этой неделе встречи с российскими официальными лицами для... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:20
2022-03-22T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганск
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405266_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_19bb7d3e5cfd406920bc857e2f276a21.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что планирует на этой неделе встречи с российскими официальными лицами для обсуждения ситуации на Украине."Мы интенсивно работаем с Российской Федерацией и правительством Украины, чтобы установить и содействовать получению доступа гуманитарных организаций, таких как МККК, к людям и предложить им безопасные пути выхода. Это то содействие, которое мы оказываем. У нас будет встреча (с российскими властями). У меня твердое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе", - сказал Маурер.По его словам, представители МККК продолжают работу в Луганске и Донецке."По обе стороны линии фронта мы продолжаем работу по обеспечению водой, по заботе о здоровье людей. Это безусловно вопросы, которые мы можем обсудить во время встречи с российскими властями на этой неделе", - отметил президент МККК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779390455.html
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html
донецкая народная республика
луганск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405266_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_85cdde6d5c82d580b7e7a45d033aeab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганск, россия, вооруженные силы рф
10:20 22.03.2022
 
Глава МККК хочет обсудить с российскими властями ситуацию на Украине

Глава МККК Маурер хочет на этой неделе обсудить с российскими властями ситуацию на Украине

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкГлава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил, что планирует на этой неделе встречи с российскими официальными лицами для обсуждения ситуации на Украине.
"Мы интенсивно работаем с Российской Федерацией и правительством Украины, чтобы установить и содействовать получению доступа гуманитарных организаций, таких как МККК, к людям и предложить им безопасные пути выхода. Это то содействие, которое мы оказываем. У нас будет встреча (с российскими властями). У меня твердое намерение установить обширные контакты с российскими властями на этой неделе", - сказал Маурер.
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 10:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев
По его словам, представители МККК продолжают работу в Луганске и Донецке.
"По обе стороны линии фронта мы продолжаем работу по обеспечению водой, по заботе о здоровье людей. Это безусловно вопросы, которые мы можем обсудить во время встречи с российскими властями на этой неделе", - отметил президент МККК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 23:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганскРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала