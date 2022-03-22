https://ria.ru/20220322/ukraina-1779391241.html
Российский ЗРК сбил сразу два украинских самолета
ЗРК "Бук-М3" уничтожил два украинских штурмовика подряд - РИА Новости, 22.03.2022
Российский ЗРК сбил сразу два украинских самолета
Военнослужащий ПВО Сергей Овчаренко в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как боевой расчет ЗРК "Бук-М3" под его командованием вывел из строя две воздушные РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:17
2022-03-22T10:17
2022-03-22T14:22
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
су-25
украина
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Военнослужащий ПВО Сергей Овчаренко в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как боевой расчет ЗРК "Бук-М3" под его командованием вывел из строя две воздушные цели в Черниговской области.Зенитно-ракетный комплекс прикрывал колонны материально-технического обеспечения, когда в небе появился украинский штурмовик Су-25. Расчет "Бука" опознал цель и поразил ее, однако на этом работа зенитчиков не закончилась."Должны были сменить позицию, но обнаружили вторую цель, осуществили захват, доложили командиру и, получив разрешение, уничтожили вторую цель. Это были самолеты противника. Наш комплекс отлично работает по всем типам целей, в том числе при условии постановки помех", — отметил начальник расчета."Бук-М3" — зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны средней дальности. Предназначен для борьбы с любыми крылатыми ракетами и аэродинамическими целями. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть. Отличительными особенностями новых комплексов в сравнении с предыдущими версиями стали повышение грузоподъемности шасси под большее число ракет (шесть в транспортно-пусковых контейнерах — против четырех у ЗРК "Бук-М2"), улучшенный комплекс управления и защита экипажа от подрыва.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779326126.html
https://ria.ru/20220320/solntsepek-1779134027.html
донецкая народная республика
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луганская народная республика
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Кадры работы ЗРК "БУК-М3" во время спецоперации на Украине
В ходе проведения специальной военной операции боевой расчет Сергея Овчаренко прикрывал действия подразделений группировки войск, автомобильные колонны материально-технического обеспечения в Черниговской области. В процессе ведения боевой работы расчет ЗРК "БУК-М3" обнаружил атакующую воздушную цель которую взял на сопровождение и уничтожил из комплекса. Боевой расчет ЗРК "БУК-М3" должен был совершить противоогневой маневр, но обнаружил второй самолёт, который заходил на его позицию и прикрывая подразделение российских войск проявив стойкость, выдержку сопроводил и уничтожил вторую цель. По итогам противовоздушного боя уничтожил два штурмовика противника Су-25 ВСУ.
2022-03-22T10:17
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, су-25, украина, бук (зенитный ракетный комплекс)
10:17 22.03.2022 (обновлено: 14:22 22.03.2022)
ЗРК "Бук-М3" уничтожил два украинских штурмовика подряд
ЗРК "Бук-М3" уничтожил подряд два штурмовика Су-25 украинских ВВС