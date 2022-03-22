https://ria.ru/20220322/ukraina-1779387805.html

Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев

Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2022

Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев

Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом, при этом идеи националистов разрушают украинский народ, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:56

2022-03-22T09:56

2022-03-22T09:56

владимир путин

россия

варшава

киев

вооруженные силы рф

в мире

украина

константин косачев

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом, при этом идеи националистов разрушают украинский народ, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Народу Украины, тому самому наследнику Киевской Руси, коими являются и народы России с Беларусью, предстоит сделать очень важный выбор между патриотизмом и национализмом", - отметил сенатор.По его словам, в первом Россия "всегда поддержит украинских соседей". "Второму просто не бывать, иначе народ Украины просто разрушит и уничтожит сам себя. Причем именно изнутри, а не извне, как это сейчас пытаются представить в Киеве, Варшаве, Лондоне и Вашингтоне", - подчеркнул Косачев.По его мнению, "предстоит очень важная борьба за души людей". Обнадеживает то, что за нами - история тысячелетий, а не только разрушительного XX и пока ещё не обретшего себя XXI века, заключил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779385606.html

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779370775.html

россия

варшава

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, варшава, киев, вооруженные силы рф, в мире, украина, константин косачев