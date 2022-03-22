Рейтинг@Mail.ru
Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779387805.html
Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев
Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2022
Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев
Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом, при этом идеи националистов разрушают украинский народ, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:56
2022-03-22T09:56
владимир путин
россия
варшава
киев
вооруженные силы рф
в мире
украина
константин косачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом, при этом идеи националистов разрушают украинский народ, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Народу Украины, тому самому наследнику Киевской Руси, коими являются и народы России с Беларусью, предстоит сделать очень важный выбор между патриотизмом и национализмом", - отметил сенатор.По его словам, в первом Россия "всегда поддержит украинских соседей". "Второму просто не бывать, иначе народ Украины просто разрушит и уничтожит сам себя. Причем именно изнутри, а не извне, как это сейчас пытаются представить в Киеве, Варшаве, Лондоне и Вашингтоне", - подчеркнул Косачев.По его мнению, "предстоит очень важная борьба за души людей". Обнадеживает то, что за нами - история тысячелетий, а не только разрушительного XX и пока ещё не обретшего себя XXI века, заключил сенатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779385606.html
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779370775.html
россия
варшава
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, варшава, киев, вооруженные силы рф, в мире, украина, константин косачев
09:56 22.03.2022
 
Идеи национализма разрушают украинский народ, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что идеи национализма разрушают украинский народ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Украине предстоит сделать выбор между патриотизмом и национализмом, при этом идеи националистов разрушают украинский народ, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Народу Украины, тому самому наследнику Киевской Руси, коими являются и народы России с Беларусью, предстоит сделать очень важный выбор между патриотизмом и национализмом", - отметил сенатор.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 09:39
В США назвали единственный способ разрешить кризис на Украине
По его словам, в первом Россия "всегда поддержит украинских соседей". "Второму просто не бывать, иначе народ Украины просто разрушит и уничтожит сам себя. Причем именно изнутри, а не извне, как это сейчас пытаются представить в Киеве, Варшаве, Лондоне и Вашингтоне", - подчеркнул Косачев.
По его мнению, "предстоит очень важная борьба за души людей". Обнадеживает то, что за нами - история тысячелетий, а не только разрушительного XX и пока ещё не обретшего себя XXI века, заключил сенатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 04:40
Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины
 
Владимир ПутинРоссияВаршаваКиевВооруженные силы РФВ миреУкраинаКонстантин Косачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала