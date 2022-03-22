https://ria.ru/20220322/ukraina-1779385606.html

В США назвали единственный способ разрешить кризис на Украине

В США назвали единственный способ разрешить кризис на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

В США назвали единственный способ разрешить кризис на Украине

Украинский кризис затянулся на долгие годы из-за нежелания Киева и Вашингтона услышать позиции Москвы, пишет обозреватель американского журнала The National... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:39

2022-03-22T09:39

2022-03-22T20:27

виктор медведчук

владимир путин

сша

киев

россия

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинский кризис затянулся на долгие годы из-за нежелания Киева и Вашингтона услышать позиции Москвы, пишет обозреватель американского журнала The National Interest, профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро.По его мнению, единственным способом разрешить конфликт в долгосрочной перспективе остается налаживание диалога между населением восточной и западной частей страны."С моей точки зрения, этот внутренний конфликт наиболее важный, потому что его разрешение устранило бы основной источник внутренней напряженности, который иностранные игроки использовали для разжигания конфликта. Однако устранить ее можно только путем диалога, сострадания и взаимного примирения между самими украинцами", — пояснил политолог.Особое внимание Петро уделил игнорированию попыток России добиться равностороннего диалога как с Украиной, так и со странами Запада."В стратегическом конфликте с Соединенными Штатами Вашингтон отверг три основных требования безопасности, которые Россия предъявила в ноябре прошлого года: никаких новых членов НАТО, особенно Украины; отсутствие стратегического оружия США на границе с Россией; возврат к панъевропейской системе безопасности, принятой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в конце 1990-х. Эти рамки означали бы взаимное признание взаимосвязанного характера безопасности всех европейских стран, включая Россию, и обязательство не подрывать существующий баланс интересов путем расширения НАТО", — объяснил автор материала.По его словам, позиция Киева в отношениях с Москвой была едва ли не еще более непримиримой. Петро уверен, что внесение в Конституцию Украины положений о стремлении в НАТО, а также восьмилетнее притеснение Донбасса лишили Кремль веры в возможность диалога."Восьмилетний конфликт в Донбассе превратился де-факто в войну на истощение против пророссийского населения страны. Процесс "Минск-2", который Россия продвигала в течение семи лет, предполагал федеративную Украину с региональной культурной защитой для русскоязычного населения. В конце 2021 года это было категорически отвергнуто высокопоставленными чиновниками украинского правительства. Однако еще до этого по обвинению в государственной измене был арестован ведущий оппозиционный политик страны Виктор Медведчук. Все крупные диссидентские телеканалы и СМИ были закрыты украинским правительством. По сути, быть украинцем-русофилом теперь приравнивалось к антиукраинству", — подытожил политолог.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/krym-1779380651.html

https://ria.ru/20220321/bayden-1779355112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/ssha-1779343108.html

сша

киев

россия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

виктор медведчук, владимир путин, сша, киев, россия, нато, санкции в отношении россии