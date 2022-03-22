04:40 22.03.2022 (обновлено: 05:09 22.03.2022)
Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины
Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Зеленский толкает Украину к потерям своих территорий
Президент Украины Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Чем дольше Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский, продолжая выполнять приказы англо-саксонсов и американцев, толкает Украину к потерям своих нынешних территорий", - сказал он РИА Новости.
По его словам, сегодня Зеленский использует украинский народ как "пушечное мясо". "Самое страшное, что Зеленский подставляет под удар украинский народ", - подчеркнул Журавко.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.