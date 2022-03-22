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Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины - РИА Новости, 22.03.2022
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Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины
Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины - РИА Новости, 22.03.2022
Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины
Чем дольше Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, заявил РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T04:40
2022-03-22T05:09
в мире
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Чем дольше Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.По его словам, сегодня Зеленский использует украинский народ как "пушечное мясо". "Самое страшное, что Зеленский подставляет под удар украинский народ", - подчеркнул Журавко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779367159.html
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в мире, россия, украина
04:40 22.03.2022 (обновлено: 05:09 22.03.2022)
 
Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины

Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Зеленский толкает Украину к потерям своих территорий

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Чем дольше Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и ее целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства. Сейчас же Зеленский, продолжая выполнять приказы англо-саксонсов и американцев, толкает Украину к потерям своих нынешних территорий", - сказал он РИА Новости.

По его словам, сегодня Зеленский использует украинский народ как "пушечное мясо". "Самое страшное, что Зеленский подставляет под удар украинский народ", - подчеркнул Журавко.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
02:14
Зеленский назвал тему Крыма и Донбасса "тяжелой историей для всех"
 
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