https://ria.ru/20220322/ukraina-1779370775.html

Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины

Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины - РИА Новости, 22.03.2022

Экс-депутат Рады заявил о риске распада Украины

Чем дольше Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, заявил РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:40

2022-03-22T04:40

2022-03-22T05:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Чем дольше Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.По его словам, сегодня Зеленский использует украинский народ как "пушечное мясо". "Самое страшное, что Зеленский подставляет под удар украинский народ", - подчеркнул Журавко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/zelenskiy-1779367159.html

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в мире, россия, украина