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В Совфеде предложили проводить научную и методическую экспертизу учебников - РИА Новости, 22.03.2022
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В Совфеде предложили проводить научную и методическую экспертизу учебников
В Совфеде предложили проводить научную и методическую экспертизу учебников - РИА Новости, 22.03.2022
В Совфеде предложили проводить научную и методическую экспертизу учебников
В комитете Совфеда по образованию и науке предложили правительству РФ создать прежнюю систему экспертизы учебников, которая использовалась еще в советское... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:55
2022-03-22T15:55
общество
лилия гумерова
екатерина алтабаева
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В комитете Совфеда по образованию и науке предложили правительству РФ создать прежнюю систему экспертизы учебников, которая использовалась еще в советское время."Нужно уходить от монополии Минпросвещения на все этапы работы с экспертизой, одобрением учебников, подбором экспертов, которые ее проводят, и утверждением организаций, которые должны издавать такие учебники", - сказала замглавы комитета СФ на его заседании во вторник Екатерина Алтабаева.По ее мнению, необходимо поднять уровень экспертизы на государственную величину и "просить правительство РФ создать систему, которая существовала в советское время - многоэтапная научная и методическая экспертиза учебников, прежде чем они будут допущены к использованию в учебном процессе".Законодатель также считает, что нужно отражать в учебниках и обучающих программах происходящие в настоящее время события. В частности, нужно более подробно прописывать информацию об истории и культуре пространства, которое "населено восточными славянами, а именно русскими, белорусами и украинцами".Сенатор рассказала, что ознакомилась с содержанием учебников, это "пунктиром" кое-где упоминалось. "Понимание о том, что у нас общая история и общие корни, должно формироваться на протяжении многих лет обучения. Нужно подробнее говорить, что значительная часть сегодняшних украинских земель входила в состав Московии, Российского государства, тогда у ребенка будет представление о том, что там жили русскоязычные люди", - пояснила политик. По словам Алтабаевой, нужно преподавать в школах и историю самого региона.Также сенаторы высказались за сокращение количества учебников по отдельным предметам. Например, сейчас по русскому языку более 60 учебников только в начальной школе.Глава комитета СФ Лилия Гумерова обратила внимание на качество учебников. "Особенно учебники истории, литературы, русского языка должны даваться под призмой нашей государственной политики. Мы настаиваем на госэкспертизе учебников, по крайней мере, гуманитарного блока, то, что составляет систему безопасности, фундамент национальной безопасности нашей страны", - сказала сенатор.Она также считает невозможным, "чтобы одно ведомство само писало программу действий, само себя оценивало и само принимало решения".
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общество, лилия гумерова, екатерина алтабаева, россия, совет федерации рф
15:55 22.03.2022
 
В Совфеде предложили проводить научную и методическую экспертизу учебников

Комитет СФ по образованию предложил проводить научную и методическую экспертизу учебников

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчительница сортирует учебники в классе
Учительница сортирует учебники в классе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Учительница сортирует учебники в классе
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В комитете Совфеда по образованию и науке предложили правительству РФ создать прежнюю систему экспертизы учебников, которая использовалась еще в советское время.
"Нужно уходить от монополии Минпросвещения на все этапы работы с экспертизой, одобрением учебников, подбором экспертов, которые ее проводят, и утверждением организаций, которые должны издавать такие учебники", - сказала замглавы комитета СФ на его заседании во вторник Екатерина Алтабаева.
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По ее мнению, необходимо поднять уровень экспертизы на государственную величину и "просить правительство РФ создать систему, которая существовала в советское время - многоэтапная научная и методическая экспертиза учебников, прежде чем они будут допущены к использованию в учебном процессе".
Законодатель также считает, что нужно отражать в учебниках и обучающих программах происходящие в настоящее время события. В частности, нужно более подробно прописывать информацию об истории и культуре пространства, которое "населено восточными славянами, а именно русскими, белорусами и украинцами".
Сенатор рассказала, что ознакомилась с содержанием учебников, это "пунктиром" кое-где упоминалось. "Понимание о том, что у нас общая история и общие корни, должно формироваться на протяжении многих лет обучения. Нужно подробнее говорить, что значительная часть сегодняшних украинских земель входила в состав Московии, Российского государства, тогда у ребенка будет представление о том, что там жили русскоязычные люди", - пояснила политик. По словам Алтабаевой, нужно преподавать в школах и историю самого региона.
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Также сенаторы высказались за сокращение количества учебников по отдельным предметам. Например, сейчас по русскому языку более 60 учебников только в начальной школе.
Глава комитета СФ Лилия Гумерова обратила внимание на качество учебников. "Особенно учебники истории, литературы, русского языка должны даваться под призмой нашей государственной политики. Мы настаиваем на госэкспертизе учебников, по крайней мере, гуманитарного блока, то, что составляет систему безопасности, фундамент национальной безопасности нашей страны", - сказала сенатор.
Она также считает невозможным, "чтобы одно ведомство само писало программу действий, само себя оценивало и само принимало решения".
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