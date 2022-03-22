Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным
Глава Минпромторга Мантуров: возобновлять серийное производство Ту-204 нет смысла
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Ту-204-300 "Сергей Королев" совершает посадку на аэродроме "Чкаловский" в Московской области
Самолет Ту-204-300 "Сергей Королев" совершает посадку на аэродроме "Чкаловский" в Московской области
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла, так как акцент сделан на Ту-214, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 17 марта заявил, что необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96.
"Что касается самолетов хорошо известных - Ту-204, 214, Ил-96. Возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того, в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, сегодня поставляются в основном государственной авиации", - сказал Мантуров. Он добавил, что Минпромторг планирует сохранить ранее принятый формат по поставке основным заказчикам, при этом прорабатывает вариант, при котором получится увеличить темп производства - с сегодняшних трех до 10 самолетов в год.
"Это работа будет вестись параллельно... глубоко, с учетом той работы, которую мы проводим и по Ту-204, и по перспективному самолету дальней авиации... Возобновлять производство 204, мы считаем, нет смысла, исходя из того, что мы определенное время назад сделали акцент в первую очередь на 214-й машине", - сказал Мантуров, отметив, что для Ту-214 планируется предусмотреть дополнительные сборочные мощности.
Он добавил, что этот самолет универсален и большей дальностью, и оптимальной пассажировместимостью, которая сегодня востребована заказчиками.