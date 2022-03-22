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Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным - РИА Новости, 22.03.2022
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Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным
Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным - РИА Новости, 22.03.2022
Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным
Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла, так как акцент сделан на Ту-214, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:35
2022-03-22T15:35
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
ту-204
денис мантуров
авиация
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла, так как акцент сделан на Ту-214, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 17 марта заявил, что необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96."Что касается самолетов хорошо известных - Ту-204, 214, Ил-96. Возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того, в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, сегодня поставляются в основном государственной авиации", - сказал Мантуров. Он добавил, что Минпромторг планирует сохранить ранее принятый формат по поставке основным заказчикам, при этом прорабатывает вариант, при котором получится увеличить темп производства - с сегодняшних трех до 10 самолетов в год."Это работа будет вестись параллельно... глубоко, с учетом той работы, которую мы проводим и по Ту-204, и по перспективному самолету дальней авиации... Возобновлять производство 204, мы считаем, нет смысла, исходя из того, что мы определенное время назад сделали акцент в первую очередь на 214-й машине", - сказал Мантуров, отметив, что для Ту-214 планируется предусмотреть дополнительные сборочные мощности.Он добавил, что этот самолет универсален и большей дальностью, и оптимальной пассажировместимостью, которая сегодня востребована заказчиками.
https://ria.ru/20220317/avia-1778645725.html
https://ria.ru/20220322/tu-214-1779414736.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, ту-204, денис мантуров, авиация
15:35 22.03.2022
 
Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным

Глава Минпромторга Мантуров: возобновлять серийное производство Ту-204 нет смысла

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Ту-204-300 "Сергей Королев" совершает посадку на аэродроме "Чкаловский" в Московской области
Самолет Ту-204-300 Сергей Королев совершает посадку на аэродроме Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет Ту-204-300 "Сергей Королев" совершает посадку на аэродроме "Чкаловский" в Московской области
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла, так как акцент сделан на Ту-214, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 17 марта заявил, что необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96.
Самолёт наблюдения РФ Ту-214
17 марта, 13:13Туризм
"Ростех" может возобновить серийное производство Ту-214 и Ил-96
"Что касается самолетов хорошо известных - Ту-204, 214, Ил-96. Возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того, в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, сегодня поставляются в основном государственной авиации", - сказал Мантуров. Он добавил, что Минпромторг планирует сохранить ранее принятый формат по поставке основным заказчикам, при этом прорабатывает вариант, при котором получится увеличить темп производства - с сегодняшних трех до 10 самолетов в год.
"Это работа будет вестись параллельно... глубоко, с учетом той работы, которую мы проводим и по Ту-204, и по перспективному самолету дальней авиации... Возобновлять производство 204, мы считаем, нет смысла, исходя из того, что мы определенное время назад сделали акцент в первую очередь на 214-й машине", - сказал Мантуров, отметив, что для Ту-214 планируется предусмотреть дополнительные сборочные мощности.
Он добавил, что этот самолет универсален и большей дальностью, и оптимальной пассажировместимостью, которая сегодня востребована заказчиками.
Самолет ТУ-214 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:01
Заместить импортные детали в Ту-214 можно за год, считает Борисов
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РостехТу-204Денис МантуровАвиация
 
 
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