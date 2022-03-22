https://ria.ru/20220322/tu-204-1779463413.html

Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным

Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным - РИА Новости, 22.03.2022

Мантуров назвал возобновление серийного производства Ту-204 бессмысленным

Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла, так как акцент сделан на Ту-214, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:35

2022-03-22T15:35

2022-03-22T15:35

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

ту-204

денис мантуров

авиация

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости/Прайм. Возобновлять серийное производство отечественного пассажирского самолета Ту-204 сейчас нет смысла, так как акцент сделан на Ту-214, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 17 марта заявил, что необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96."Что касается самолетов хорошо известных - Ту-204, 214, Ил-96. Возможность расширения объемов производства присутствует, но мы исходим из здравого смысла, имея в виду, что МС-21 аналогичен по характеристикам с точки зрения пассажировместимости с Ту-214 и 204. И мы будем исходить из того, в первую очередь, что 214-е машины, которые сегодня производятся на Казанском авиационном заводе, сегодня поставляются в основном государственной авиации", - сказал Мантуров. Он добавил, что Минпромторг планирует сохранить ранее принятый формат по поставке основным заказчикам, при этом прорабатывает вариант, при котором получится увеличить темп производства - с сегодняшних трех до 10 самолетов в год."Это работа будет вестись параллельно... глубоко, с учетом той работы, которую мы проводим и по Ту-204, и по перспективному самолету дальней авиации... Возобновлять производство 204, мы считаем, нет смысла, исходя из того, что мы определенное время назад сделали акцент в первую очередь на 214-й машине", - сказал Мантуров, отметив, что для Ту-214 планируется предусмотреть дополнительные сборочные мощности.Он добавил, что этот самолет универсален и большей дальностью, и оптимальной пассажировместимостью, которая сегодня востребована заказчиками.

https://ria.ru/20220317/avia-1778645725.html

https://ria.ru/20220322/tu-214-1779414736.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, ту-204, денис мантуров, авиация