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Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях
Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях - РИА Новости, 22.03.2022
Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях
Ростуризму и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских учреждениях отдыха,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:08
2022-03-22T17:11
туризм
коммерческая недвижимость
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
дмитрий чернышенко
россия
экономика
цены
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ростуризму и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских учреждениях отдыха, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Ростуризму и ФАС поручено обеспечить мониторинг цен на отдых в коллективных средствах размещения - гостиницах, санаториях, детских лагерях и турбазах. При выявлении фактов необоснованного завышения ведомства должны принимать меры в рамках своих полномочий", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата."Благодаря принимаемым правительством беспрецедентным мерам по поддержке экономики, в частности, туристической отрасли, должны выиграть прежде всего граждане страны. Речь идет о туристическом кешбэке и введении нулевого НДС для гостиниц на ближайшие пять лет. Людям важно получить реальную скидку на отдых - как семейный, так и детский. К нам поступают единичные сигналы о завышении. Необходимо разобраться и держать вопрос на контроле", - добавил он.Вице-премьер также поручил Ростуризму в ближайшее время провести совещание с представителями отрасли, посвящённое подготовке к летнему туристическому сезону, на котором обсудить с ними вопросы ценообразования и недопустимости необоснованного роста цен на услуги.ФАС 18 марта выдала туроператорам "Мультитур" и "Дельфин", а также группе компаний Atelika Hotel Group предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России.
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коммерческая недвижимость, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная антимонопольная служба (фас россии), дмитрий чернышенко, россия, экономика, цены, отдых, правительство рф, туризм, новости - туризм
17:08 22.03.2022 (обновлено: 17:11 22.03.2022)
 
Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях

Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ростуризму и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских учреждениях отдыха, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Ростуризму и ФАС поручено обеспечить мониторинг цен на отдых в коллективных средствах размещения - гостиницах, санаториях, детских лагерях и турбазах. При выявлении фактов необоснованного завышения ведомства должны принимать меры в рамках своих полномочий", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.
"Благодаря принимаемым правительством беспрецедентным мерам по поддержке экономики, в частности, туристической отрасли, должны выиграть прежде всего граждане страны. Речь идет о туристическом кешбэке и введении нулевого НДС для гостиниц на ближайшие пять лет. Людям важно получить реальную скидку на отдых - как семейный, так и детский. К нам поступают единичные сигналы о завышении. Необходимо разобраться и держать вопрос на контроле", - добавил он.
Вице-премьер также поручил Ростуризму в ближайшее время провести совещание с представителями отрасли, посвящённое подготовке к летнему туристическому сезону, на котором обсудить с ними вопросы ценообразования и недопустимости необоснованного роста цен на услуги.
ФАС 18 марта выдала туроператорам "Мультитур" и "Дельфин", а также группе компаний Atelika Hotel Group предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России.
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ТуризмКоммерческая недвижимостьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Дмитрий ЧернышенкоРоссияЭкономикаЦеныОтдыхПравительство РФТуризмНовости - Туризм
 
 
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