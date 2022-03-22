https://ria.ru/20220322/tseny-1779490562.html

Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях

Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях - РИА Новости, 22.03.2022

Чернышенко поручил обеспечить мониторинг цен в отелях и детских лагерях

Ростуризму и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских учреждениях отдыха,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:08

2022-03-22T17:08

2022-03-22T17:11

туризм

коммерческая недвижимость

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ростуризму и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских учреждениях отдыха, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Ростуризму и ФАС поручено обеспечить мониторинг цен на отдых в коллективных средствах размещения - гостиницах, санаториях, детских лагерях и турбазах. При выявлении фактов необоснованного завышения ведомства должны принимать меры в рамках своих полномочий", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата."Благодаря принимаемым правительством беспрецедентным мерам по поддержке экономики, в частности, туристической отрасли, должны выиграть прежде всего граждане страны. Речь идет о туристическом кешбэке и введении нулевого НДС для гостиниц на ближайшие пять лет. Людям важно получить реальную скидку на отдых - как семейный, так и детский. К нам поступают единичные сигналы о завышении. Необходимо разобраться и держать вопрос на контроле", - добавил он.Вице-премьер также поручил Ростуризму в ближайшее время провести совещание с представителями отрасли, посвящённое подготовке к летнему туристическому сезону, на котором обсудить с ними вопросы ценообразования и недопустимости необоснованного роста цен на услуги.ФАС 18 марта выдала туроператорам "Мультитур" и "Дельфин", а также группе компаний Atelika Hotel Group предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России.

https://ria.ru/20220322/aviabilety-1779438989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коммерческая недвижимость, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная антимонопольная служба (фас россии), дмитрий чернышенко, россия, экономика, цены, отдых, правительство рф, туризм, новости - туризм