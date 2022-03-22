https://ria.ru/20220322/tseny-1779381365.html
"Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь
"Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь - РИА Новости, 22.03.2022
"Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь
"Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, на три месяца зафиксировал цены на отдельные позиции одежды и обуви на уровне января, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:11
2022-03-22T09:11
2022-03-22T09:22
экономика
детский мир
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, на три месяца зафиксировал цены на отдельные позиции одежды и обуви на уровне января, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Ранее в связи с поступившими обращениями граждан ФАС направила в группу компаний "Детский мир" запрос с требованием предоставить необходимые для анализа обоснованности роста цен данные. "Служба обратила внимание ритейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары", - говорится в сообщении."По результатам ряда совещаний "Детский мир" проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года", - сообщило ведомство, добавив, что компания берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.На минувшей неделе "Детский мир" после проверки ФАС России зафиксировал цены на порядка 90 товаров первой необходимости, включая детское питание, товары детской гигиены, принадлежности для кормления.
https://radiosputnik.ria.ru/20220321/lekarstva-1779314718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, детский мир, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:11 22.03.2022 (обновлено: 09:22 22.03.2022)
"Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь
"Детский мир" на три месяца зафиксировал цены на некоторую одежду и обувь на уровне января