https://ria.ru/20220322/tranzit-1779372344.html

Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа

Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа - РИА Новости, 22.03.2022

Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа

Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью агентству... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T06:15

2022-03-22T06:15

2022-03-22T08:54

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1920x0_80_0_0_d5528acb6e30aeb5852870ad3233818c.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью агентству Bloomberg.Глава "Нафтогаза" также признал, что российские военные, проводящие спецоперацию, стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут силовики ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 20 марта, за месяц с начала эскалации на Украине погибли более 900 мирных жителей.

https://ria.ru/20220321/gaz-1779320936.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия