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Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа - РИА Новости, 22.03.2022
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Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа
Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа - РИА Новости, 22.03.2022
Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа
Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью агентству... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:15
2022-03-22T08:54
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью агентству Bloomberg.Глава "Нафтогаза" также признал, что российские военные, проводящие спецоперацию, стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут силовики ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 20 марта, за месяц с начала эскалации на Украине погибли более 900 мирных жителей.
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в мире, украина, россия
06:15 22.03.2022 (обновлено: 08:54 22.03.2022)
 
Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа

Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа

© Фото : Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью агентству Bloomberg.

"Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа", — сказал он.

Глава "Нафтогаза" также признал, что российские военные, проводящие спецоперацию, стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут силовики ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 20 марта, за месяц с начала эскалации на Украине погибли более 900 мирных жителей.
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