https://ria.ru/20220322/transport-1779419052.html
В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России
В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России - РИА Новости, 22.03.2022
В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России
Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:22
2022-03-22T12:22
2022-03-22T13:00
министерство транспорта рф (минтранс россии)
виталий савельев
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта Виталий Савельев.Говоря о том, повлияет ли текущая ситуация на стратегию, Савельев сказал: "Стратегия достаточно глубокая, проработана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Некоторые пункты в связи с ситуацией... могут немного сместиться вправо".Он уточнил, что, тем не менее, стратегия "жизнеспособна".
https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, россия, экономика, санкции в отношении россии
12:22 22.03.2022 (обновлено: 13:00 22.03.2022)
В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России
Глава Минтранса Савельев назвал стратегию России жизнеспособной
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта Виталий Савельев.
Говоря о том, повлияет ли текущая ситуация на стратегию, Савельев сказал: "Стратегия достаточно глубокая, проработана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Некоторые пункты в связи с ситуацией... могут немного сместиться вправо".
Он уточнил, что, тем не менее, стратегия "жизнеспособна".