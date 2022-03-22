https://ria.ru/20220322/transport-1779419052.html

В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России

В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России - РИА Новости, 22.03.2022

В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России

Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:22

2022-03-22T12:22

2022-03-22T13:00

министерство транспорта рф (минтранс россии)

виталий савельев

россия

экономика

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737760519_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_c24cf7ada1c1e5028aad4c29d722ae6c.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта Виталий Савельев.Говоря о том, повлияет ли текущая ситуация на стратегию, Савельев сказал: "Стратегия достаточно глубокая, проработана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Некоторые пункты в связи с ситуацией... могут немного сместиться вправо".Он уточнил, что, тем не менее, стратегия "жизнеспособна".

https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, россия, экономика, санкции в отношении россии