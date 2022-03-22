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В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России - РИА Новости, 22.03.2022
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В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России
В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России - РИА Новости, 22.03.2022
В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России
Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:22
2022-03-22T13:00
министерство транспорта рф (минтранс россии)
виталий савельев
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта Виталий Савельев.Говоря о том, повлияет ли текущая ситуация на стратегию, Савельев сказал: "Стратегия достаточно глубокая, проработана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Некоторые пункты в связи с ситуацией... могут немного сместиться вправо".Он уточнил, что, тем не менее, стратегия "жизнеспособна".
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министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, россия, экономика, санкции в отношении россии
12:22 22.03.2022 (обновлено: 13:00 22.03.2022)
 
В правительстве оценили изменения в транспортной стратегии России

Глава Минтранса Савельев назвал стратегию России жизнеспособной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Некоторые пункты транспортной стратегии РФ в связи с изменившейся ситуацией могут быть пересмотрены, тем не менее, она жизнеспособна, заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике министр транспорта Виталий Савельев.
Говоря о том, повлияет ли текущая ситуация на стратегию, Савельев сказал: "Стратегия достаточно глубокая, проработана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Некоторые пункты в связи с ситуацией... могут немного сместиться вправо".
Он уточнил, что, тем не менее, стратегия "жизнеспособна".
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Виталий СавельевРоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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