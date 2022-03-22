Total заявила о постепенной приостановке деятельности в России
Французская TotalEnergies заявила о постепенной приостановке деятельности в России
© AP Photo / Michel EulerШтаб-квартира компании Total в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Штаб-квартира компании Total в Париже
ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России, прекращении инвестиций в российские проекты, в частности "Арктик СПГ 2", следует из соответствующего коммюнике.
"TotalEnergies определила четкие принципы действий по управлению своей деятельностью в отношении России: обеспечить строгое соблюдение европейских санкций, действующих и будущих, независимо от последствий для управления ее активами в России и инициировать постепенную приостановку своей деятельности в России, соблюдая безопасность своего персонала", - отмечается в коммюнике.
Компания еще раз подтвердила, что твердо осуждает "военную агрессию России против Украины, которая имеет трагические последствия для украинского народа и угрожает миру в Европе".
В заявлении TotalEnergies также отмечается, что она больше не будет инвестировать в проекты в России. В частности, компания не будет вкладывать своей капитал в проект "Арктик СПГ 2".
Вместе с тем "в соответствии с решениями Евросоюза о сохранении поставок российского газа на данном этапе TotalEnergies продолжает поставлять в Европу сжиженный природный газ с завода "Ямал СПГ" в рамках долгосрочных контрактов, которые она должна соблюдать до тех пор, пока правительства (европейских стран) считают, что российский газ необходим", говорится в коммюнике.
"В отличие от поставок нефти, представляется, что возможности газовой логистики Европы не позволяют обойтись без российского газа в течение двух-трех лет без последствий для энергоснабжения континента", - отмечается в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.