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В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо - РИА Новости, 22.03.2022
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В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо
В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо - РИА Новости, 22.03.2022
В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо
Торнадо нанесли значительный ущерб в американских штатах Техас и Оклахома, по меньшей мере четыре человека пострадали, многие остались без электричества, здания РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:09
2022-03-22T09:46
в мире
техас
оклахома
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Торнадо нанесли значительный ущерб в американских штатах Техас и Оклахома, по меньшей мере четыре человека пострадали, многие остались без электричества, здания школ, домов и приюта повреждены, сообщают местные СМИ.По данным телеканала NBC, четырех человек спасли из поврежденного дома в городе Джексборо в штате Техас, они серьезно не пострадали. Здания начальной и средней школ Джексборо получили серьезные повреждения, ни в одном из кампусов никто не пострадал. Также было повреждено здание приюта для животных.Начальник пожарной охраны Джексборо подсчитал, что во время шторма было повреждено по меньшей мере от 60 до 80 домов.Полиция города Элджин в Техасе объявила, что в результате разгула стихии четыре человека пострадали, сообщает издание USA Today.По данным профильного портала Poweroutage.us, без электричества в Техасе остаются 67 тысяч абонентов, в Оклахоме – более восьми тысяч.Информация о возможных погибших не поступала.
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в мире, техас, оклахома
09:09 22.03.2022 (обновлено: 09:46 22.03.2022)
 
В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо

Торнадо нанесли значительный ущерб в двух штатах США, несколько человек пострадали

© REUTERS / Tamir KalifaПоследствия торнадо в городе Раунд-Рок, Техас
Последствия торнадо в городе Раунд-Рок, Техас - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Tamir Kalifa
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Торнадо нанесли значительный ущерб в американских штатах Техас и Оклахома, по меньшей мере четыре человека пострадали, многие остались без электричества, здания школ, домов и приюта повреждены, сообщают местные СМИ.
По данным телеканала NBC, четырех человек спасли из поврежденного дома в городе Джексборо в штате Техас, они серьезно не пострадали. Здания начальной и средней школ Джексборо получили серьезные повреждения, ни в одном из кампусов никто не пострадал. Также было повреждено здание приюта для животных.
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Полиция города Элджин в Техасе объявила, что в результате разгула стихии четыре человека пострадали, сообщает издание USA Today.
По данным профильного портала Poweroutage.us, без электричества в Техасе остаются 67 тысяч абонентов, в Оклахоме – более восьми тысяч.
Информация о возможных погибших не поступала.
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