https://ria.ru/20220322/tornado-1779381218.html

В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо

В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо - РИА Новости, 22.03.2022

В двух штатах США несколько человек пострадали из-за торнадо

Торнадо нанесли значительный ущерб в американских штатах Техас и Оклахома, по меньшей мере четыре человека пострадали, многие остались без электричества, здания РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:09

2022-03-22T09:09

2022-03-22T09:46

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оклахома

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Торнадо нанесли значительный ущерб в американских штатах Техас и Оклахома, по меньшей мере четыре человека пострадали, многие остались без электричества, здания школ, домов и приюта повреждены, сообщают местные СМИ.По данным телеканала NBC, четырех человек спасли из поврежденного дома в городе Джексборо в штате Техас, они серьезно не пострадали. Здания начальной и средней школ Джексборо получили серьезные повреждения, ни в одном из кампусов никто не пострадал. Также было повреждено здание приюта для животных.Начальник пожарной охраны Джексборо подсчитал, что во время шторма было повреждено по меньшей мере от 60 до 80 домов.Полиция города Элджин в Техасе объявила, что в результате разгула стихии четыре человека пострадали, сообщает издание USA Today.По данным профильного портала Poweroutage.us, без электричества в Техасе остаются 67 тысяч абонентов, в Оклахоме – более восьми тысяч.Информация о возможных погибших не поступала.

https://ria.ru/20211214/bayden-1763597921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211211/tornado-1763268973.html

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оклахома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, оклахома