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В Москве пройдет "Ночь театров" - РИА Новости, 22.03.2022
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Культура
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В Москве пройдет "Ночь театров"
В Москве пройдет "Ночь театров" - РИА Новости, 22.03.2022
В Москве пройдет "Ночь театров"
Более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий пройдет в Москве в рамках "Ночи театров" с 26 на 27 марта, сообщается на сайте Мэра Москвы. Акция проходит в десятый раз. РИА Новости, 22.03.2022
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театр имени моссовета
школа драматического искусства
геликон-опера
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
электротеатр станиславский
школа современной пьесы
театриум на серпуховке
театр на малой бронной
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий пройдет в Москве в рамках "Ночи театров" с 26 на 27 марта, сообщается на сайте Мэра Москвы. Акция проходит в десятый раз. "Ночь театров" на большинстве площадок стартует 26 марта в 21.00 по московскому времени. Мероприятия для детей традиционно начнутся немного раньше — в 17.00.В основной программе примут участие Государственный академический театр имени Моссовета, театр "Школа драматического искусства", театр "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, "Электротеатр Станиславский", театр "Школа современной пьесы", "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца "Гжель", Театр Романа Виктюка и многие другие.
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театр имени моссовета, школа драматического искусства, геликон-опера, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, электротеатр станиславский, школа современной пьесы, театриум на серпуховке, театр на малой бронной, театр-студия олега табакова, театр романа виктюка, новости культуры, тереза дурова, олег табаков, наталья сергунина, театр
14:11 22.03.2022 (обновлено: 16:01 22.03.2022)
 
В Москве пройдет "Ночь театров"

Более 140 мероприятий пройдет в Москве в рамках "Ночи театров" с 26 на 27 марта

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание театра имени Моссовета
Здание театра имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий пройдет в Москве в рамках "Ночи театров" с 26 на 27 марта, сообщается на сайте Мэра Москвы. Акция проходит в десятый раз.
"Программу подготовили более 80 московских культурных площадок. Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей", — говорит заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Ночь театров" на большинстве площадок стартует 26 марта в 21.00 по московскому времени. Мероприятия для детей традиционно начнутся немного раньше — в 17.00.
В основной программе примут участие Государственный академический театр имени Моссовета, театр "Школа драматического искусства", театр "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, "Электротеатр Станиславский", театр "Школа современной пьесы", "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца "Гжель", Театр Романа Виктюка и многие другие.
Здание Театра Сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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КультураТеатр имени МоссоветаШкола драматического искусстваГеликон-ОпераМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоЭлектротеатр СтаниславскийШкола современной пьесыТеатриум на СерпуховкеТеатр на Малой БроннойТеатр-студия Олега ТабаковаТеатр Романа ВиктюкаНовости культурыТереза ДуроваОлег ТабаковНаталья СергунинаТеатр
 
 
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