https://ria.ru/20220322/theatre-1779406174.html

В Москве пройдет "Ночь театров"

В Москве пройдет "Ночь театров" - РИА Новости, 22.03.2022

В Москве пройдет "Ночь театров"

Более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий пройдет в Москве в рамках "Ночи театров" с 26 на 27 марта, сообщается на сайте Мэра Москвы. Акция проходит в десятый раз. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:11

2022-03-22T14:11

2022-03-22T16:01

театр имени моссовета

школа драматического искусства

геликон-опера

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

электротеатр станиславский

школа современной пьесы

театриум на серпуховке

театр на малой бронной

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92535/99/925359998_0:182:2861:1791_1920x0_80_0_0_81f896f33c166e152b272d1e45387b2d.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Более 140 офлайн- и онлайн-мероприятий пройдет в Москве в рамках "Ночи театров" с 26 на 27 марта, сообщается на сайте Мэра Москвы. Акция проходит в десятый раз. "Ночь театров" на большинстве площадок стартует 26 марта в 21.00 по московскому времени. Мероприятия для детей традиционно начнутся немного раньше — в 17.00.В основной программе примут участие Государственный академический театр имени Моссовета, театр "Школа драматического искусства", театр "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, "Электротеатр Станиславский", театр "Школа современной пьесы", "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца "Гжель", Театр Романа Виктюка и многие другие.

https://ria.ru/20220317/premery-1778736565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

театр имени моссовета, школа драматического искусства, геликон-опера, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, электротеатр станиславский, школа современной пьесы, театриум на серпуховке, театр на малой бронной, театр-студия олега табакова, театр романа виктюка, новости культуры, тереза дурова, олег табаков, наталья сергунина, театр